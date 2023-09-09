شكرا لقرائتكم خبر عن لو فصيلة دمك "O" تعرف على نظامك الغذائى والريجيم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت العلم الحديث أن لكل فصيلة من فصائل الدم طبيعية معينة، ولهم طريقة ميعنة في نوعية وطبيعية الطعام المتناول، ولذا يجب التعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعة والريجيم الجيد لأصحاب فصيلة الدم "O"، وذلك وفقا لتصريح خاص للدكتور ماهر أحمد القبلاوى أستاذ العلاج الطبيعى والسمنة في كلية طب القصر العيني. الأطعمة المسموح بيها لأصحاب فصيلة الدم "O" هي:

-اللحوم :

الأطعمة المسموح بيها لأصحاب فصيلة الدم "O" هي:-اللحوم : لحم البقر – الأرانب – الغنم – الكبد – القلب – الدجاج – الفروج – الديك الرومى – لحم النعام -الاسماك :

-الاسماك : السالمون – السردين – سمك الماكريل – السمك البلطى – السمك البورى – المحار- الجمبرى – الاستاكوزا – الأصداف -مشتقات الحليب :

-مشتقات الحليب : الجبن القريش خالية الدسم – جبن الغنم – حليب الصويا – الحليب خالى الدسم -الخضروات :

-الخضروات : الخضروات الورقية – الخضراوات الخضراء – البروكلى – الثوم – الفجل – الخس – البصل بأنواعه – البامية – البقدونس – الفلفل – السبانخ – الطماطم – البازلاء- الكرفس – الزيتون الأخضر -الفاكهة:

-الفاكهة: التفاح – التين – البرقوق – العنب – الجوافة – الأناناس – الخوخ – الكمثرى – البطيخ – المشمش – الكانتالوب – البلح الأحمر -المشروبات :

-المشروبات : الزنجيبل – النعناع – الشاى الأخضر – عصير الأناناس – عصير البرقوق – عصير الخوخ – عصير العنب – عصير الخضار – عصير الطماطم – عصير الخيار- عصير الجزر -الأطعمة الممنوعة:-

-اللحوم :

-الأطعمة الممنوعة:--اللحوم : البط – الأوز -الاسماك :

-الاسماك : الكافيار – السبيط – التونة – الأنشوجة – القراميط – الأسماك المعلبة – الأسماك المخللة – الأسماك المجمدة -مشتقات الحليب :

-مشتقات الحليب : الجبن الامريكى – الجبن السويسرى – الجبن الأزرق – الألبان بأنواعها – جبن الكريمة -الخضراوات :

-الخضراوات : الباذنجان – الكرنب بانواعه – القرنبيط – المشروم – الزيتون الأسود – البطاطس – الأفوكادو -الفاكهة:

-الفاكهة: البرتقال – التوت – الفراولة - اليوسفى – الكيوى – الجريب فروت -المشروبات :

-المشروبات : القهوة – الشاى الأسود العادى – الصودا – المشروبات الغازية الدايت – الكحوليات أما عن الريجيم الخاص بأصحاب فصيلة الدم "0" فهو كالتالي:

-الإفطار

أما عن الريجيم الخاص بأصحاب فصيلة الدم "0" فهو كالتالي:-الإفطار 2 ملعقة جبن قريش + 1 عيش سن أو علبة زبادى لايت + 2 ملعقة شوفان -بين الوجبات

-بين الوجبات عصير تفاح أو جوافة أو أناناس أو خوخ أو جزر -الغدا

-الغدا سمكة مشوية ( بلطى أو بورى ) ربع كيلو + طبق سلطة خضراء ( خس – خيار – بصل – جرجير – طماطم ) أو نصف فرخة مشوية + طبق خضار مسلوق ( بروكلى – خرشوف – باميه – كوسة – سبانخ ) -بين الوجبات

-بين الوجبات 2 ثمرة تفاح- كانتلوب - كمثرى -العشا

-العشا طبق صغير سلطة أو طبق خضار مسلوق 2 ثمرة فاكهة علبة زبادى لايت + ملعقة شوفان.

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