شكرا لقرائتكم خبر عن اليوجا مش بس هتروق أعصابك.. 7 فوائد تجعلك تفكر فى ممارستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوجا.. أصبحت فى الآونة الأخيرة أحد أهم الممارسات الصحية، التى ينتهجها البعض، للتخفيف من ضغوط الحياة والبحث عن التأمل السليم الذي يجعل الحياة أفضل، والشخص أكثر هدوءا وقادر على التعامل مع ضغوط الحياه.

وذكر تقرير نشر بموقع health.harfard.edu، أن اليوجا أحد أهم الممارسات التأملية والجسدية العامة جدل لصحة الإنسان، وتساعد على تعزيز الوعى الداخلي لدي الإنسان.





وتابع التقرير أن اليوجا لها العديد من الفوائد الصحية والجسدية والنفسية أيضا، ومن أبرزها:كلما مارست اليوجا كلما تصالحت مع جسمك، ووزنك وطولك، وشكل جسدك، فتكون أكثر رضاءا تدريجيا عن شكلك

من إيجابيات اليوجا أنها تعزز القدرة على مواجهة اضطرابات الجهاز الهضمى والشهية، وتعزز من مواجهة أى اضطراب مرتبط بتناول الطعام عند ممارسيها.

تعزز اليوجا من الإنتباه الشديد، والعمل على زيادة التركيز، وقوة الملاحظة، فهى تعزز القدرات الذهنية بشدة.

تمنعك اليوجا من تناول الطعام دون داع، كتناوله عند الحزن أو الفرح أو بسبب أى اضطراب آخر.

لا شك أنها تساعد على تقليل الوزن والقدره على اضطرابات الوزن نتيجة تناول الطعام الغير ضروري، أو العاطفى كما يسميه البعض.

تعزز اليوجا من الكتلة العضلية والقوة البدنية فى آن واحد

تعزز اليوجا من صحة القلب وثبات مستوى السكر فى الدم، فضلا عن سلامة الجهاز التنفسى