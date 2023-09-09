طريقة استخدام النشا للبشرة وفوائده

يعدّ النشا من المكونات الطبيعية الشائعة الاستخدام في الطهي. ولكن، هل تعملين أنه بإمكانك استخدام النشا لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد. للمزيد حول فوائد النشا للبشرة؟ وطرق استخدامه؟ تابعي مع "سيدتي نت" السطور الآتية:

النشا لبشرة أكثر صحية وإشراقاً

يمتاز النشا بخصائص جمالية لا تعدّ ولا تحصى، فهو غني بفيتامين "أ"، و"ب 1"، و"ب 2"، و"ج"، والمعادن مثل: الزنك، والكالسيوم، والحديد التي تساعد على تحفيز تجديد خلايا الجلد الصحية والحفاظ على الأداء الصحي للبشرة. تسعى الفيتامينات والمعادن الموجودة في النشا إلى تعزيز صحة البشرة، مما يجعله مكوناً مهماً في وصفات العناية بالبشرة. في ما يلي أبرز فوائد النشا للبشرة:

تهدئة الحكة الناتجة عن العدوى

من فوائد النشا للبشرة، قدرته على تهدئة التهيج والحكة الناتجة عن عدوى الخميرة الجلدية.

النشا هو عامل تجفيف طبيعي يساعد على التخفيف من عدوى الخميرة الجلدية (طفح جلدي يحتوي على سطح متقشر. مع ظهور نتوءات تشبه البثور). وتهدئة التهيج والحكة الناتجة عن العدوى. كما أنه يجفف الرطوبة أو العرق الذي يحارب نمو الخميرة.

وصفة النشا وزيت وزيت شجرة الشاي لتهدئة عدوى الخميرة

تعتبر هذه الوصفة بلسماً مهدئاً يستخدم لعلاج عدوى الخميرة، فالنشا هو عامل تجفيف للمنطقة المصابة، في حين أن زيت شجرة الشاي لديه خصائص مضادة للميكروبات قوية تشفي العدوى. إلى ذلك، قد يفيد استخدام زيت شجرة الشاي في علاج الهالات السوداء.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا

2 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

2-3 ملاعق من زيت شجرة الشاي

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي نشا الذرة وزيت شجرة الشاي والحليب وجل الصبار في وعاء، للحصول على مزيج متجانس. ربتي الأخير على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية. اغسلي المنطقة بعد 15 دقيقة للحصول على نتائج فعالة. قد يهمك الاطلاع على فوائد الصبار للبشرة؟

علاج حب الشباب

نشا الذرة مفيد للبشرة المعرضة لحب الشباب، لأنه يمتص الدهون الزائدة من الجلد، التي تسبب في ظهور حب الشباب والبثور. يساعد تطبيق نشا الذرة على إزالة الشوائب من المسام مثل الأوساخ والغبار والزيت التي تسد مسامات البشرة، وبالتالي الحد من حب الشباب.

قناع النشا لعلاج حب الشباب

يساعد تطبيق قناع النشا على منع اختراق الجلدـ وتعزيز صحة البشرة عن طريق التخلص السموم من الجلد.

المكونات:

كوب من النشا

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة

بياض بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، امزجي جميع المكونات للحصول على قوام متجانس. ثم، وزعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف. بعدها، اشطفي وجهك بالماء البارد.

نشا الذرة لتبييض البشرة

يستخدم نشا الذرة للتفتيح الفوري وتبييض البشرة، سواء الوجه أو الجسم. يحتوي على فيتامين "أ "والمعادن مثل الحديد والكالسيوم، والتي تساعد على محو البقع الداكنة والتصبغات وتفتيح لون البشرة. كما أنه يحفز تجديد الخلايا ويعزز صحة الجلد بشكل عام.

قناع النشا والعسل لتبييض البشرة

يستخدم قناع النشا والعسل لتبييض الوجه وكذلك الجسم، حيث يحتوي العسل على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والتي تساعد على توحيد لون البشرة. ما رأيك بالتعرف على خلطات مجربة لتبييض البشرة؟ قد ترغبين في تجربتها؟

المكونات:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من العسل.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر البني.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد خلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً والحصول على قوام متجانس، وزّعيه على وجهك أو جسمك، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسل البشرة بالماء البارد.

من فوائد النشا للبشرة الأخرى، علاج تهيج الجلد، حيث يهدئ البشرة ويعالج أنواعاً مختلفة من حساسية الجلد. يتم استخدامه لتخفيف حروق الشمس وتهيج الجلد. كما تساعد خصائص النشا الطبيعية المهدئة على تهدئة البشرة، وتخفيف الالتهاب، والتورم والاحمرار الناتج عن الطفح الجلدي. هذا فضلاً عن فعالية النشا في التحكم في الرطوبة بالجسم، كونه مادة ماصة فعالة للغاية، تساعد على امتصاص العرق الذي يسبب الطفح الجلدي.

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