شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض غير العادية لمرض السكرى من النوع الثاني.. أبرزها العصبية دون سبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسالة سوء التغذية التي يمارسها بعض الأفراد تعرضهم الى خطر الإصابة بأمراض السكرمن النوع الثانى، فهناك أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم، ومواد غذائية أخرى تخفض السكر في الدم ، وفى الحالتين يشكل عواقب صحية على حياة الأشخاص ، وسيوضح المؤشرات التالية خطر الإصابة بمرض السكرى .وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

هناك أعراض عادية تشير الى خطر الإصابة بمرض السكرى منها انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم بشكل غير معتاد نتيجة تناول بعض الأطعمة التي تساهم في ذلك، وتضمنت الأعراض غير المعتادة للإصابة بمرض السكرى ،رائحة الفم الكريهة برائحة الفواكه، والتي قد تشير إلى ارتفاع مستويات الكيتون، مما يؤدى بنا الامر الى أستشارة الطبيب المختص .

وفى ذات السياق أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذه الأحماض المعروفة باسم الكيتونات، تحدث عندما يقوم الجسم بتكسير الدهون للحصول على الوقود.إذا لم يكن لدى الجسم ما يكفي من الأنسولين لتكسير السكريات في الدم، فإن الخلايا تتضور جوعا للطاقة.

وشملت الأعراض غير المعتادة أيضا الى أن فمك جافاً جداً في نفس الوقت وتشعر أيضاً بالعطش الشديد ، بالإضافة الى احتاجك الأكثر من اللازم لمسالة التبول وهذا علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن جهة أخرى يصاب الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم تقلبات مزاجي مثل الشعور بالغضب أو العدوانية أو الارتباك دون سبب معروف ، فقد تكون هذه علامات على انخفاض نسبة السكر في الدم.

ومن بين تلك الإشارات غير المعتادة لمرض السكرى من النوع الثاني ، إيجاد صعوبة في أتخاذ القرارات ،و قد يشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم أيضًا بنشوة خفيفة، مما قد يجعلك تشعر وكأنك في حالة سكر قليلاً، بجانب شعورك بالتوتر أو التعب.

أن التغيرات في مستويات السكر في الدم تؤثر على حالتك المزاجية، والتي عادة ما تختفي عندما تعود مستويات السكر إلى وضعها الطبيعي.