شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الحليب مع السمن يفيد صحة العظام والجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن لشرب الحليب فوائد صحية متعددة للكبار والصغار، وفى حالة أضافة جزء من السمنة عليه هذا يزيد من قيمته الغذائية التي تتضمن صحة العظام ، وصحة الجلد ، والجهاز الهضمي . وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

يحتوي كل من الحليب والسمن على مكونات تساعد على تحسين المناعة. تعمل السمن كطرد طبيعي الشوائب من الجهاز الهضمي، وتجديد القوة الطبيعية ،كما تعزز من صحة الجهاز الهضمي نتيجة احتواها على حمض البيوتريك، وفى الوقت ذاته تساعد هذه الخلايا في الحفاظ على بيئة خالية من الأكسجين لنمو الكائنات الحية الدقيقة الجيدة في الأمعاء. وهذا يحافظ على صحة بكتيريا الأمعاء

كما يحتوي الحليب على الحديد والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها بالإضافة إلى الفيتامينات A وD وB-6 وE وK. وتختلف كمية الدهون في الحليب حسب المصدر، مثل البقر أو الجاموس. كما أنه يسهل عملية الهضم بالنسبة لأولئك الذين قد يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو يجدون صعوبة في هضم منتجات الألبان.

وفى هذا السياق تحتوى السمن على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE يصبح أكثر صحة بشكل كبير لأنه يحافظ على العناصر الغذائية سليمة. يعرف السمن أيضًا بأنه مصدر للدهون الجيدة.

تحذيرات تناول الحليب مع السمن لبعض الفئات:

. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يجب توخي الحذر لأن كلا من الحليب والسمن يحتويان على اللاكتوز.

. يجب على أولئك الذين يركزون على إدارة الوزن أن يضعوا في اعتبارهم كثافة السعرات الحرارية في السمن.

. الإفراط في تناول هذا المشروب يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.

. يحتاج الأشخاص الذين لديهم قيود غذائية أو حساسيات معينة، مثل النباتيين أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة، إلى استكشاف بدائل مثل حليب الشوفان أو الصويا أو اللوز.