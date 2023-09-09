نانسي بيلوسي ذات الـ83 عامًا تترشح لولاية أخرى في الكونغرس

قالت الديمقراطية رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي يوم الجمعة، إنها ستسعى لولاية أخرى في الكونغرس في انتخابات عام 2024، حسبما أكد مكتبها لموقع "أكسيوس".

وأصدرت بيلوسي هذا الإعلان خلال إفطار ربع سنوي استضافته لمتطوعيها السياسيين، والتي ركزت على العمل المنظم، حسبما قال المتحدث باسمها آرون بينيت.

وفي وقت لاحق، غرّد حساب حملة بيلوسي قائلا: "مدينتنا بحاجة إلينا لتعزيز قيم سان فرانسيسكو وتعزيز تعافينا.. ولهذا السبب أترشح لإعادة انتخابي وأطلب بكل احترام أصواتكم".

وقال بينيت إن بيلوسي كانت من أوائل من دعم بناء النقابات العمالية في أول ترشح لبيلوسي للكونغرس، وإن العمل "سيكون مفتاحًا لاستمرار انتعاش سان فرانسيسكو".

وألمحت بيلوسي إلى خططها في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" نشرت الخميس.وأشارت رئيسة مجلس النواب السابقة إلى أن مكانة منطقة الخليج في واشنطن قد تضاءلت في الدورات الانتخابية الأخيرة بسبب التقاعد والتقاعد المخطط له للعديد من المشرعين الأقوياء.

وقادت بيلوسي الديمقراطيين في مجلس النواب لمدة 20 عامًا وشغلت ثمانية منها منصب رئيسة مجلس النواب، قبل أن تتنحى العام الماضي لإفساح المجال أمام النائب الديمقراطي حكيم جيفريز. وكانت أول امرأة تشغل منصب رئيسة مجلس النواب.

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