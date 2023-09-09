شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على بشرتك من الجفاف في الحر؟.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر
-تناول الماء:
أثبتت جميع الدراسات الطبية أن تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ علي صحة البشرة، وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، وتجعلها نضرة وصحية.
-وضع المرطبات:
تعد من أهم الطرق التى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على نعومة البشرة ويمكن إستخدامها عقب الإستحمام مباشرة مع ضرورة إستخدام مقشرات البشرة الطبيعية والتى لا يتدخل بها أى مواد كيماوية.
-وضع ماسك طبيعي علي البشرة:
يمكنك وضع اللوز المطحون بالإضافة وتناول الماء بكميات وفيرة مع تناول العصائر الطبيعية كالبرتقال والليمون ، وخاطهم ووضعهم هذه الحيلة جيدة للحفاظ علي صحة البشرة.
-االإكثار من تناول الفواكه الطبيعية :
من المعروف أنها تحافظ على صحة الجسم والبشرة ومنها البرتقال والتفاح والعنب وغيرها من الفواكه المفيدة للجسم.
-زيت الزيتون:
إضافة زيت الزيتون علي الطعام يساعد فى الوقاية من أثار الشيخوخة المبكرة التى تهدد بشرتك.
-المكسرات:
المكسرات لها الكثير من الفوائد الهامة لمحاربة مشاكل البشرة والتجاعيد .
-الألياف:
تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف كالبروكلى والسبانخ والبقدونس لها دور كبير في الحفاظ علي صحتك وصحة بشرتك.
-التعرض لأشعة الشمس:
يمكنك التعرض لأشعة الشمس المفيدة، فهي تقي من الإصابة أو التعرض للجفاف.
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