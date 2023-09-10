شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من الخدعة.. أطعمة تزيد من نسب السكر رغم أنها صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس كل الخيارات الصحية من الطعام والشراب، مناسبة لكل الأشخاص، فهناك بعض الخيارات التى تعتبر صحية وتمد بالطاقة وتحتوى على العناصر والفيتامينات، إلا أن لها جوانب أخرى غير صحية مثل رفع مستويات سكر الدم مما ينذر برفع فرص الإصابة بمشكلات صحية محتملة.

موقع levels health الطبى، أورد فى تقرير مفصل أن أغلب الخيارات الصحية من الأطعمة التى يحرص عليها البعض للعيش بطريقة صحية، والتمتع بصحة ورشاقة، يمكن أن تصبح سبب فى مشكلات صحية نتيجة رفعها لمستويات السكر فى الدم، خاصة أن الأطعمة الصحية يسرف الشخص ويداوم على تناولها لاعتقاده أنها تحسن من صحته، ولكن آثارها الجانبية غير جيدة.

ووفقا للتقرير فإن هناك الكثير من الأطعمة الصحية فى ظاهرها لكنها ترفع مستوى الجلوكوز فى الدم :

الشوفان:الخيار الصحى الأول فى الآونة الأخيرة، والبعض يدخله فى نظامه الغذائى اليومي، وهو ما يجعله على الجانب الآخر فإنه على الرغم من احتواءه على الألياف إلا أن تخلل النشا سريعا به يساعد على رفع مستويات السكر فى الدم

البرتقال وعصيره من الخيارات الصحية دون شم، يحتوى على فيتامين سى ومضادات أكسدة طبيعية ويحسن الهضم والأمعاء، ويفيد كل من يتبع نظاما غذائيا دون شك، ولكنه على الجانب الآخر يحتوى على سكر الفركتوز بنسب جيدة، وهو ما يجعل استهلاكه بشكل منتظم ومستمر سبب فى ارتفاع سكر الدم .

الشوربة من الخيارت الصحية دون شك، لكن إضافة أى مواد حافظة أو ملعقة من السكرلسرعة إنضاج اللحم، أو الدقيق لعمل الشوربة البيضاء أو تناول قطع من الخبر معها، يجعله خيارا يساعد على زيادة نسب السكر فى الدم

العنب من الفواكه التى يجب تجنب تناولها بكميات كبيرة أو بشكل منتظم، فعلي الرغم من احتوائها على نسب عالية من الألياف إلا أن السكريات تتفوق عليها وبشدة، وهو ما يجعلها خيارا صحيا ولكن بضوابط والإسراف فيه يتسبب فى ارتفاع سكر الدم