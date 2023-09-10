شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات تدل على خطر الإصابة بالخرف.. أهمها زيادة النسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي السليم يلعب دورا هاما في الحد من خطر الإصابة بمرض الخرف ، وأن مسالة سوء التغذية التي يتعرض لها بعض الأشخاص تعرضهم للإصابة المبكرة بالخرف، لذا ينصح جميع الأطباء بالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات والبروتينات لتقليل الإصابة ، وسيعرض التقرير الآتي العلامات الدالة على الخرف، وذلك وفقا لما نشره موقع express.

تتمثل الأعراض المرتبطة بالخرف في انخفاض الذاكرة والتفكير ومهارات التواصل، والخسارة التدريجية للقدرة على القيام بالأنشطة اليومية، والارتباك.

علامات دالة على الإصابة بمرض الخرف :

ـ زيادة النسيان :على سبيل المثال نسيان الأحداث الأخيرة أو نسيان أسماء الأصدقاء أو الأشياء اليومية

ـ فقدان موضوع المحادثة

ـ الشعور بالارتباك حتى في بيئة مألوفة

ـ زيادة الصعوبات في المهام والأنشطة التي تتطلب التركيز والتخطيط

ـ تغيرات في السلوك والمزاج

ـ صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة

ـ صعوبات التوجه

ـ صعوبات في التسلسل.

ومن جانبها تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه إذا أصبحت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، فمن الجيد طلب المشورة الطبية في حالة ما إذا كان ذلك علامة مبكرة على الإصابة بالخرف، حيث أن التشخيص المبكر للحالة أمر ضروري في مسالة العلاج .