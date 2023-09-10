كيف تحمين جسمك من الترهلات خلال وبعد خسارة الوزن؟

بيروت - نادين محمد - منعاً لحدوث ترهلات في الجسم بعد الرجيم، إليك هذه النصائح من الخبراء لتفوزي بقوام رشيق دون أي شائبة تفسد إطلالتك وتعرفي أيضاً على طرق علاجها المتنوعة.

الترهلات هاجس كل امرأة تود إنقاص وزنها، تخشى من أن تفسد إنجازها، خاصة وأن رحلة فقدان الوزن ليست بالأمر السهل، تبدأ باختيار الحمية الغذائية المناسبة التي يجب أن تراعي صحة جسمها وأن تكون تحت إشراف خبير تغذية، إضافة إلى عدم إهمالها التمارين الرياضية. فالرياضة جزء لا يجب إغفاله عند اتباع أي رجيم، فإلى أنها عامل مهم في خسارة الوزن، فهي تقي الجسم من الشعور بالتعب خلال هذه الفترة، كما أنها تساهم إلى حدٍّ كبير في منع حدوث ترهلات.

نصائح الخبراء للوقاية من الترهلات خلال الرجيم

الصورة عن موقع Freepik



بالرغم من أن الترهلات أمر طبيعي الحدوث مع التقدم في السن، الحمل والولادة، إلا أن فرص ظهورها تزداد خلال الرجيم، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية للوقاية منها الأخذ بعين الاعتبار هذه النصائح:

خسارة الوزن ببطء.

التذبذب في الوزن سبب رئيسي لحدوث الترهلات، وهذا يعود بشكل أساسي إلى النظام الغذائي المتبع. فالحميات التي تستقطب الغالبية من النساء أنظمة غير صحية تروج لإنقاص الوزن بوقت قياسي، تقابلها استعادة سريعة للكيلوغرامات المفقودة، لا بل في كثير من الأحيان، تكتسب المرأة وزناً زائداً يفوق المعدل الذي كان عليه قبل اتباع هذا النوع من الحميات.

فالمعدل الصحي والطبيعي لفقدان الوزن يتراوح بين 0.5 إلى 1 كيلوغرام في الأسبوع. بالتالي، تجاوز هذه النسبة، يعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية التي تتخطى الترهلات، مثل حصى المرارة وفقدان الكتلة العضلية. لذا، ينصح الأطباء بعدم اتباع الحميات السريعة، بل الأنظمة الصحية الطويلة الأمد.

النضام الغذائي الصحي يرتكز على النقاط التالية:



الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.

تناول المزيد من البروتين.

تناول أطعمة غنية بالألياف.

الامتناع عن استهلاك الأطعمة المعالجة.

الحد من استهلاك السكر.

تجنب المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية.

إضافة الفلفل الحار إلى الأطباق الغذائية.

تجنب استهلاك الكربوهيدرات، خاصة المكررة.

الإكثار من شرب المياه.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

تناول الطعام بأطباق صغيرة.

إحتساب السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.

الترطيب



ترطيب الجلد خطوة ضرورية خلال الرجيم للحفاظ على مرونته والحؤول دون ترهله. ينصح بترطيب البشرة مرتين في اليوم لمنع ظهور علامات التمدد والتجاعيد. يمكن الاستعانة بالمستحضرات الغنية بالزيوت، الفيتامينات والمكونات النشطة التي تساعد في تحفيز الدورة الدموية وإنتاج الكولاجين لتفادي ظهور علامات الترهل على البشرة.

الصورة عن موقع Freepik

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الرياضة



هناك العديد من التمارين الرياضية التي تساهم في شد الجسم ومنع الترهلات، ينصح بالالتزام بها مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، أهمها المشي، الجري، تمارين رفع الأثقال، وكذلك اليوغا.

ولأن البطن من أكثر مناطق الجسم عرضة للترهلات خلال مرحلة إنقاص الوزن، يمكن ممارسة:

تمرين البلانك الجانبي أو Side Plank

يتم الاستلقاء على الجانب الأيمن، ثم تمدد الساقان مع الحفاظ على تقاربهما.

يوضع الكوع تحت الكتف مباشرة، مع التأكد من أن تكون وضعية الرأس مستقيمة مع العمود الفقري.

تشد عضلات البطن للداخل، ثم ترفع الركبتان والورك للأعلى.

يتم الإبقاء على هذه الوضعية لمدة 20 ثانية.

تكرر الخطوات نفسها على الجانب الأيسر.

تمرين رفع الساق أو Leg Raise

يتم الاستلقاء على الأرض بشكل مستقيم.

ترفع الساقان إلى الأعلى ليصبح الجسم على هيئة 90 درجة.

تخفض الساقان ببطء، ثم ترفعان ثانية، وهكذا...

تكرر الخطوة نفسها 20 مرة لمدة 30 أو 40 ثانية.

علاج الترهلات بعد فقدان الوزن



تتنوع طرق علاج الترهلات بعد إنقاص الوزن، من بينها:

التقنيات التجميلية: كالليزر، غير أن نتائجه تستغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى تقنية Smartlipo التي تعتمد على إنبعاث موجات الراديو لتحفيز ألياف الكولاجين، الإيلاستين والخلايا الليفية من أجل زيادة إنتاج الكولاجين، ما يحسن من مظهر الجلد المترهل.

الجراحة: والتي عادة ما يتم اللجوء لها بعد فقدان الكثير من الوزن.

منتجات التجميل: كلصقات الجلد، الجل أو الكريمات، ويفضل أن تحتوي على مركبات الريتينويد Retinoids التي تعزز من إنتاج الكولاجين. تحتاج هذه المنتجات إلى المواظبة على استخدامها لتؤتي بنتائج فعالة، لكنها لا تعتبر كافية بحسب ما يرى فيها خبراء التجميل.

الخلطات الطبيعية: التي تعتبر أقل مجازفة من الوسائل السابقة، لكنها تتطلب المواظبة والتحلي بالصبر لملاحظة نتائج ملموسة.

وصفات طبيعية لعلاج الترهلات بعد خسارة الوزن



بعيداً عن مبضع الجراح والمنتجات غير الموثوق بنتيجتها، يمكن لإزالة الترهلات بعد الرجيم اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وشد الجلد المترهل، كهذه الوصفات المختارة....



القهوة لعلاج الترهلات



تمزج ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة أو البن مع القليل من الماء الدافىء للحصول على خليط متماسك القوام.

يوزع على المنطقة المراد علاجها ويدلك لمدة 5 دقائق باتجاه عقارب الساعة، ثم 5 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

تكرر هذه الخطوات لمدة ½ ساعة يومياً أو يوماً بعد يوم.

العسل وزيت اللوز لعلاج الترهلات



تمزج ملعقتان من العسل مع ملعقة من زيت اللوز وصفار بيضة.

يوزع الخليط على المنطقة، ثم تلف بالـ Cling Film.

يترك لمدة ساعة، خلالها يمكن إنجاز العديد من المهام المنزلية المترتبة على عاتق السيدة.

بعد ذلك، يتم الاستحمام بالماء الدافىء.

القرفة والكركم للترهلات



تمزج ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الملح.

تدلك المنطقة المصابة بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم يتم الاستحمام بالمياه الفاترة.

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