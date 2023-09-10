شكرا لقرائتكم خبر عن عصير البرتقال مش بس للرجيم.. استشارى تغذية تنصح مرضى النحافة بتناوله يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الرجيم واحد من أكثر الأشياء التي يسعى لها الكثيرون إلا أن النحافة أيضا من المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون، وتختلف سبب النحافة من شخص لآخر فقد تكون بسبب مشكلة صحية أدت إلى ضعف الجسم والنحافة أو نتيجة سوء التغذية وفى الحالتين يجب المتابعة مع الطبيب.

في الغالب ينصح مرضى النحافة بالإكثار من تناول الطعام مع تناول الأدوية التي تساعد على فتح الشهية، وفى هذا السياق قالت الدكتورة ليندا جاد الحق استشارى التغذية العلاجية والسمنة- كلية طب القصر العينى، أن هناك بعض الطرق الصحية التي تساعد مرضى النحافة على زيادة الوزن بشكل سريعة ولكن يجهلها البعض وأبرزها عصير البرتقال والذى يعتقد الكثيرون أنه يوصف لمرضى السمنة فقط لإنقاص الوزن، وفى حقيقة الأمر هو مناسب للحالتين.

وأضافت، "يحتوى عصير بالرتقال في الكوب الواحد على 5 برتقالات تقريبا ويعنى 300 سعر حرارى في الكوب الواحد، وفى حالة تناول 3 أكواب في اليوم يعنى 900 سعر حرارى وهو ما يكفى لزيادة الوزن لمرضى النحافة".

ونصحت مرضى النحافة أيضا بتناول العصائر التي تحتوى على شيكولاتة وكاكاو وسحلب لأنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تساعد في زيادة الوزن "

بالإضافة إلى تناول الأرز والمكرونة والمياه الغازية وعصير الموز باللبن والعسل ، والتمر باللبن، فجميعها سعرات حرارية عالية تساعدك على زيادة الوزن في أسرع وقت".