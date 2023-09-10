شكرا لقرائتكم خبر عن برد الصيف مرهق.. أخصائي يضع روشتة لوقاية أطفالك من الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برد الصيف، أو البرد الذى يصيب البعض خلال الطقس الحار، يكون دورا ثقيلا كما يصفه البعض، بل ويعتبرونه أقوى من أدوار برد الشتاء.

يقدم الدكتور سمير محمد أخصائى الأطفال وحديثى الولادة مستشفى الجلاء، روشتة تتكون من عدة نصائح بسيطة ولكنها فعالة، فى حماية طفلك من الأصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، وتجعله فى مأمن من هذه الأدوار، خاصة أن أغلب الأطفال يصابون بها عدة مرات فى مثل هذه الأيام الحارة.

وأوضح أخصائى الأطفال، أن السر يكمن فى هذا التقلب الجوى الناتج عن اقتراب تغير الفصول، والارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة وكذلك فى بعض العادات الغير صحية التى يقوم بها الأطفال، وخاصة فى التعامل مع الطقس الحار.

ومن أبرز النصائح التى قدمها الدكتور سمير:

يمنع تماما الطفل عن تناول المياه الباردة، فهى من أبرز مسببات التهاب الحلق واللوزتين واحتقان الزور وآلامه عند الأطفال.

عدم إهمال بخاخات الأنف والصدر للأطفال مرضي حساسية الصدر والأنف اللذين يكونون عرضة أكثر للعدوى والمشكلات الصحية والتنفسية.

الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة وتحليتها بالعسل للطفل ليتناولها بهناء وتنعش جسمه حتى فى الصيف.

الحد من تناول المثلجات والسيطرة على تناول المشروبات الباردة، فالطفل يجب أن يتناول كل شئ فى درجة متوسطة لا باردة ولا ساخنة.

لا يجب أن يتعرض الطفل لتيارات باردة وأخري ساخنة بشكل مفاجئ، والتعرض للمكيفات، ثم الخروج فى درجة حرارة الشمس ، أنر يعزز من الإصابة بالمشكلات الصحية.

ضبط درجة التكييف على المتوسط أو 24 على سبيل المثال، حتى تعطى تيارا باردا لطيفا غير مؤذي، مع عدم التعرض الموجه المروحه بشكل مباشر.

الاهتمام بضبط ملابس الطفل والقطع الخاصة به وفقا للجو وتغيراته.

الاهتمام بالاستحمام بماء لا بارد ولا ساخن، متوسط درجة الحرارة المناسبة للطفل وتجفيفه جيدا بعد الاستحمام.

عند السباحة فى حمامات السباحة يجب الحذر من التعرض المباشر والدائم للطفل لاشعه شمس الذروة، وكذا عدم ترك الشعر والجسم غير جاف بعد الخروج من حمام السباحة.

الاهتمام بالطعام الصحي، والبعد عن الأكلات السريعة والجاهزية لتعزيز مناعه الطفل.