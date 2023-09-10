شكرا لقرائتكم خبر عن هل قرار الريجيم بعد الولادة يؤثر على إدرار اللبن والرضاعة الطبيعية؟.. استشارى توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن من المشاكل الشائعة التى تواجه كثير من النساء بعد الولادة، وتتساؤل كثير من الأمهات هل قرار الريجيم يؤثر على الرضاعة الطبيعية أم لا وهل يقلل ادرار اللبن للمولود الجديد، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

قالت الدكتورة رضوى حاتم حسن، استشارى التغذية وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة والنحافة، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن قرار الريجيم يجب أن يبدأ بعد حوالى شهرين من الولادة حتى يحدث التعافي قبل دخول الجسم لمرحلة الدايت وكذلك حتى يضبط الجسم كمية اللبن التى يفرزها وفقا لاحتياجات الطفل الرضيع.

وأوضحت أن الريجيم لن يؤثر على كمية اللبن التى يفرزها الجسم للرضيع، وذلك لأن الدايت بعد الولادة يختلف عن الريجيم التقليدى، وهو يشمل كل العناصر الغذائية الأساسية مثل: الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية التى يحتاجها جسمك وجزء منها يحصل عليه الرضيع من خلال الرضاعة.

وأشارت إلى أنه يجب أن تتبعي ريجيم لا يقل عن 2000 سعر حراري فى اليوم، وكذلك سوف ينزل وزنك تدريجيا بمعنى حوالى نصف كيلو إلى كيلو إلا ربع فى الأسبوع فى الأسبوع.

وشددت على الدراسات أثبتت أن لو أعطينا الأم المرضعة نفس عدد السعرات الحرارية التى تتناولها امرأة غير مرضعة فإن المرأة المرضعة هى التى تخس بشكل أكبر، وذلك لأن الرضاعة الطبيعية تقلل الوزن الزائد وتحرق السعرات الحرارية.