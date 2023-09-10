طرق استخدام الليمون للتخلص من قشرة الشعر

استخدام الليمون لعلاج قشرة الرأس علاج معروف قديماً، يمكن لهذا المكون البسيط الموجود في كل مطبخ تقريبًا أن يعالج قشرة الرأس بشكل فعال. يمكن أن يعزى حمض الستريك، وهو المركب الرئيسي في الليمون، يساعد في محاربة قشرة الرأس من الجذور، الليمون له خاصية محاربة الفطريات التي تسبب قشرة الرأس. يمكن التحكم في تساقط الشعر واستعادة حجم خصلاتك.

كيفية استخدام الليمون لعلاج قشرة الرأس

خل التفاح والليمون للقشرة

4 ملاعق كبيرة من خل التفاح

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كرة قطن

طريقة التحضير

اخلطي الخل وعصير الليمون في وعاء.

اغمسي كرة القطن في هذا المحلول وضعها على فروة الرأس عن طريق عمل أقسام رفيعة. تأكدي من تغطية منطقة فروة الرأس بالكامل.

اشطفيه بعد 20 دقيقة.

كرري مرتين في الأسبوع. سيساعد ذلك على موازنة إنتاج الدهون وإزالة قشرة الرأس مع الاستخدام المنتظم والمستمر.

زيت اللوز وعصير الليمون لعلاج قشرة الرأس

3-4 ملاعق كبيرة زيت لوز

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3-4 قطرات من زيت شجرة الشاي أو 1 ملعقة صغيرة زيت بندق الساحرة (اختياري)

طريقة التحضير

سخني زيت اللوز باعتدال على حرارة غير مباشرة. لهذا أضف عصير الليمون وأي من الزيوت الاختيارية إذا كانت متوفرة في المنزل. يخلط جيدا.

ضعي هذا على فروة الرأس وقم بتدليكه بلطف.

اتركيه لمدة 15-30 دقيقة.

اشطفي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

افعلي ذلك بانتظام لمدة 2-4 مرات في الأسبوع على الأقل لإزالة قشرة الرأس بشكل فعال.

الصبار والليمون لعلاج قشرة الرأس

اخلطي 2 ملاعق كبيرة من جل الصبار و2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون معًا وضعيه على فروة الرأس.

دلكي لبضع دقائق واتركي حزمة الشعر لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي الشعر بالشامبو كالمعتاد واتبعي بلسم الشعر.

من الأفضل استخدام هلام الصبار الطازج.

استخدمي هذا مرتين في الأسبوع لتهدئة فروة الرأس المتقشرة والحكة.

أملا والليمون لعلاج قشرة الرأس

2 ملاعق كبيرة عصير أملا

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كرة قطن

طريقة التحضير

اخلطي العصير معًا وضعيه على فروة الرأس باستخدام كرة قطنية.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي شعرك كالمعتاد.

كرري هذا مرة كل 3-4 أيام لتهدئة وتطهير حكة فروة الرأس.

الزبادي والليمون للتخلص من القشرة

2 ملاعق كبيرة زبادي (خثارة)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير

ضعي خليط جميع المكونات على فروة الرأس.

اتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو.

يستخدم 2-3 مرات في الأسبوع لتهدئة تهيج فروة الرأس الناتج عن قشرة الرأس.

البيض والليمون لعلاج قشرة الرأس

اخفقي البيضة وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون. تخلط جيدا.

ضعيه على فروة الرأس واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بشامبو خفيف.

ضعي قناع البيض مرة واحدة في الأسبوع.

العسل والليمون لعلاج قشرة الرأس

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة عسل

طريقة التحضير

امزجي الاثنين معًا وأضف بعض الماء إذا لزم الأمر.

يوضع على فروة الرأس وأيضاً على الشعر لمدة 10-12 دقيقة.

يشطف بالشامبو.

كرري مرة واحدة كل 4-5 أيام.

صودا الخبز والليمون لعلاج قشرة الرأس

2-3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير

اخلطي صودا الخبز مع عصير الليمون وضعيه على فروة الرأس.

اتركيه لمدة 4-5 دقائق أو حتى تبدأ فروة رأسك بالحكة أيهما أقرب.

اشطفي عصير الليمون وصودا الخبز جيدًا بالماء.

يمكنك أيضًا استخدام كوب من خل التفاح المخفف في خمسة أكواب من الماء للشطف النهائي.

كرري هذا بعد أسبوع إذا لزم الأمر.

قشر البرتقال والليمون للقشرة

2 ملاعق كبيرة مسحوق قشر البرتقال المجفف

2-3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

اخلطي مسحوق قشر البرتقال مع عصير الليمون. إذا كنت تعتقد أن المعجون سميك جدًا ، قم بتخفيفه ببعض الماء العادي.

الآن قومي بتطبيق هذا على فروة الرأس باستخدام أطراف أصابعك لتقشير فروة الرأس بلطف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه.

كرري مرة كل أسبوع.

بذور الحلبة والليمون لعلاج قشرة الرأس

1 1/2 ملعقة كبيرة مسحوق بذور الحلبة

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

ضعي مزيج المكونات على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة ثم اشطفها.

كرري عبوة الشعر مرة كل 10 أيام.

الشاي والليمون لعلاج قشرة الرأس

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الشاي

1/2 كوب ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

كرة قطن

طريقة التحضير

اصنعي شايًا كثيف القوام بإضافة مسحوق الشاي إلى الماء. احتفظي بالغطاء مغلقًا واترك الشاي ينقع لبضع دقائق.

ثم يصفى المرق المحضر ويضاف إليه عصير الليمون. اخلط جيدا.

بينما لا يزال دافئًا ولكن ليس ساخنًا وإلا ستحترق فروة الرأس، ضعي هذا المحلول باستخدام كرة قطنية على فروة الرأس واتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

اشطفيه تحت ماء الصنبور.

سيعطي هذا العلاج أفضل النتائج إذا تكرر مرتين في الأسبوع.

الآثار الجانبية لليمون للقشرة

بقدر ما توجد مزايا لاستخدام الليمون للقشرة، هناك أيضًا آثار جانبية للليمون للقشرة. إذا واجهت أيًا من الآثار الجانبية المحتملة التالية وإذا استمرت المشكلة، فتوقف عن استخدامها واستشر الطبيب على الفور.

لاذع.

احتراق.

تشكيل نفطه.

جفاف.

زيادة قشرة الرأس بسبب جفاف الشعر الشديد.

نصائح هامة عند تطبيق الليمون على الشعر

لا تفرك الليمون مباشرة على فروة رأسك لأنه قد يسبب التهاب فروة الرأس أو تهيجها أو حرق فروة رأس حساسة. اعصري العصير وخففيه في الماء واستخدميه لشطف الشعر.

لا تترك عصير الليمون المركز على فروة رأسك طوال الليل لأنه قد يسبب تلفًا وجفافًا وتهيجًا. قم بتخفيفه بزيت ناقل أو ماء أو صبار إذا كنت تريد تركه طوال الليل.

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