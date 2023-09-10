قشور البطاطس تساعد في توحيد لون البشرة

من منا لا يحب تناول البطاطس المقلية أو المهروسة كطابقٍ جانبي، وبالتأكيد هناك الكثير من الأطعمة التي يمكننا إعدادها من خلالها، والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيها.. لكن هل فكرتِ يوماً في أن قشورها تحتوي على فوائد كثيرة، خاصةً لبشرتك؟

وفي حال كنتِ ترمين قشور البطاطس، يؤسفنا إخباركِ بأنه فاتكِ الكثير من الفوائد، التي تساعدكِ في تحسين صحة وتوهج بشرتك، وأنكِ تتخلصين من عددٍ كبيرٍ من المكونات الصحية.

وتحتوي قشور البطاطس على فيتامين (سي، وب، وأ)، ومركبات مضادة للبكتيريا والفينول ومضادات الأكسدة، وهو ما يجعلها قادرة على تغذية القشرة الخارجية للبشرة، وتفتيح وتوحيد لونها، وهنا نرصد لكِ العديد من فوائدها أيضاً.

تساعد في علاج حروق الجلد:

ربما لا تصدقين ذلك، لكن قشور البطاطس تعد علاجاً منزلياً فعالاً في علاج الحروق، حيث تعمل على ترطيب الجلد، بالإضافة إلى أنها عامل فعال مضاد للجراثيم.

تساعد في تلوين الشعر:

لا يعرف الكثير من الناس الخاصية المدهشة لقشر البطاطس، لكنه جيد جداً في إخفاء الشعر الرمادي، حيث يحتوي الجلد على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، التي تساعد في توفير مظهر ولون طبيعيين لشعرك.

تخفيف البقع الداكنة:

بفضل احتوائها على مركبات مضادةٍ للبكتيريا والفينول ومضادات الأكسدة، فإنها تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيدها بشكلٍ خفيف، وكل ما عليكِ فعله هو فرك البقع الداكنة بقشر البطاطس المقشر حديثاً، وبما في ذلك: الهالات السوداء، وتسمير الشمس، ونوصيكِ بفعل ذلك بشكلٍ منتظم لجني خصائص تفتيح البشرة.

مكافحة التجاعيد المبكرة:

كما ذكرنا، سابقاً، تحتوي قشور البطاطس على مضادات الأكسدة، وهي مهمة في محاربة الجذور الحرة، وبالتالي الحفاظ على شباب البشرة، ومكافحة ظهور التجاعيد المبكرة، والخطوط الدقيقة في الوجه.

وإلى جانب ذلك، تعمل هذه القشور على ترطيب البشرة الجافة، من خلال العمل على تنشيط إفراز مادة الكولاجين فيها، وبالتالي تساعد على إعطائها نضارة بشكل أكبر.

وإضافةً إلى فوائدها للبشرة، فإن قشور البطاطس قد تكون مفيدةً لتقوية جهاز المناعة، نظراً لكونها مصدراً قوياً لفيتامين (سي، وب المركب)، والكالسيوم، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من نظام الدفاع الصحي، وتعزز النشاط المناعي، كما أنها تقي السرطان، حيث إنها غنية بالمواد الكيميائية النباتية، بسبب أنها تمتلك نشاطاً قوياً مضاداً للأكسدة.

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