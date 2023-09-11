شكرا لقرائتكم خبر عن لبناء عضلاتك.. اعرف أفضل 6 أطعمة غنية بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن بناء العضلات الخالية من الدهون يعتمد بالطبع على الوقت الذي تقضيه في صالة الألعاب الرياضية، إن تحطيم أنسجة عضلاتك عن طريق رفع الأثقال أو أداء تمرينات عالية الكثافة يسمح لها بإعادة البناء بشكل أقوى، ولكن إذا كنت لا تغذي رياضة رفع الأثقال بالأطعمة المناسبة، فلن يتمكن جسمك من تكوين الجسم الرشيق والمنحوت الذي تبحث عنه، من الضروري أن تملأ طبقك بالأطعمة الغنية بالبروتين لتحقيق النتائج، إليك أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين لعملية التمثيل الغذائي بشكل أسرع ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - صدر دجاج

لقد أصبح صدر الدجاج خيارًا شائعًا بين رافعي الأثقال ، لكنه في الحقيقة خيار ممتاز عندما تعمل على بناء العضلات الخالية من الدهون، توصى الكلية الأمريكية للطب الرياضي ، الأشخاص الذين يرفعون الأثقال بشكل ثابت باستهلاك 1.2-1.7 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم .

2 - زبادي يوناني

الزبادي اليوناني، غنى بالبروتين، أكثر بكثير من الزبادي التقليدي، لا تستبعد الكالسيوم الموجود في الزبادي اليوناني أيضًا، بالإضافة إلى فوائده لصحة العظام، قد يساعد الكالسيوم في الحفاظ على قوة عضلاتك.

3 - سمك السلمون

ربما تعلم أن سمك السلمون يحتوي على الكثير من البروتين ، لكن هل تعلم أن هذه السمكة الدهنية تحتوي أيضًا على الكرياتين؟ يكمل العديد من رافعي الأثقال نظامهم الغذائي بالكرياتين لتأثيراته في بناء العضلات لأن الكرياتين يمكن أن يعزز خلايا العضلات عن طريق سحب الماء إليها.

4 - بيض

البيض أصبح عنصرًا غذائيًا أساسيًا لأي شخص يتطلع إلى زيادة حجم العضلات الخالية من الدهون. كل بيضة تحتوي على 6 جرامات من البروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لبناء العضلات.

5 - الفاصوليا

سنفترض أن الفاصوليا لا تحتوي على البروتين الكامل، وهو النوع الذي يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يجب على الجسم الحصول عليها من الطعام من أجل نمو العضلات والصحة العامة، فإن الحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ليس ضروريًا في كل وجبة.

6 - لحم بقر

كونه غذاء غني بالبروتين، فإن لحم البقر غني أيضًا بالعناصر الغذائية لبناء العضلات مثل الزنك والسيلينيوم والحديد،وأكدت إحدى الدراسات التي أجريت على كبار السن أن تناول لحوم البقر كان مرتبطًا بمزيد من عضلات منتصف الذراع.