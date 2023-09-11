شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الكلاب المدربة على شم فيروس كورونا أكثر كفاءة من اختبارات (PCR) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلب قد يكون أفضل صديق للإنسان وأنفه الحساسة للرائحة هو أفضل خيار لدينا عندما يتعلق الأمر باكتشاف فيروس كورونا (COVID-19) لدى البشر.

نقلاً عن العديد من الدراسات، تشير تقارير Global News إلى أن الكلاب يمكن أن تكون أكثر كفاءة وأسرع وأقل تكلفة من اختبارات فيروس كورونا المتوفرة حاليًا في السوق.

في ورقة بحثية نشرت في مجلة الطب التقويمي ، قام الباحثين بجامعة سانتا باربرا في كاليفورنيا، بتمشيط العديد من الدراسات التي راجعها النظراء وخلصوا إلى "فعالية الكلاب المدربة على الرائحة". "المستخدم للكشف عن كورونا كان "مشابهًا أو في بعض الحالات متفوقًا" على اختبارات PCR واختبارات المستضدات السريعة.

تتطلب اختبارات PCR عادة من يوم إلى يومين للمعالجة، فيما تتطلب اختبارات المستضد السريعة حوالي 10 دقائق للحصول على النتائج.

أضافت الدراسة: "يمكن استخدام كلاب الشم المدربة بشكل فعال لتقديم نتائج سريعة (ثواني إلى دقائق) وغير تدخلية ودقيقة في الأماكن العامة، وبالتالي تقليل انتشار فيروس كورونا أو الفيروسات الأخرى".

وجدت دراسة أخرى استشهدت بها UCLA Health أن الكلاب المدربة خصيصًا كانت دقيقة بنسبة 97٪ في شم فيروس كورونا من عينات العرق المأخوذة من 335 شخصًا، ومن بين الكلاب التي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، كان 31 منهم بدون أعراض.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أن القدرات التشخيصية للكلب انخفضت قليلاً عندما تم نقل الاختبار "من المواد البيولوجية المعزولة في المختبر إلى البشر الفعليين في بيئات العالم الحقيقي".