شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العلاج الكيميائى لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الأشخاص سوى كانوا كبار السن أو الشباب أو حتى الأطفال من خطر الإصابة بمرض السرطان ، الذى لم نتوصل حتى الآن إلى الأسباب الأساسية للإصابة به، حيث أن العلاج الكيميائى لمرضى السرطان له عواقب صحية أيضا منها فقر الدم والجفاف، إلا أن هذا التقرير الآتى سيوضح الأعراض الدالة على الإصابة بمرض السرطان . وذلك وفقا لما نشره موقعexpress البريطانى.

وأشار التقرير إلى أن أعراض الإصابة بمرض السرطان تظهر أكثر وضوحا في فصل الشتاء ذات الطقس البارد، فإن الطقس البارد يمكن أن يؤثر سلبًا على مرضى السرطان، وأن الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية خطيرة غالبا ما تكون لديهم حساسية متزايدة للبرد.

وعند تعطيل آلية إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا وهي حبيبات خيطية صغيرة داخل كل خلية مصدرًا قويًا للطاقة، مما يؤدى إلى فقدان الإحساس بالبرودة في اليدين والقدمين، وتصبح علامة تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.

وفى ذات السياق يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من برودة أصابع اليدين والقدمين واليدين والقدمين، ويذيد العلاج الكيميائى لمرضى السرطان من قابلية الإصابة بالبرد والشعور بالبرودة ،والعلاج الكيميائي يمكن أن يسبب التعب والجفاف وفقر الدم .

وأشارت جمعية السرطان الأمريكية إلى علامات السرطان التالية:

ـ التعب أو التعب الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة

ـ فقدان الوزن أو زيادة 10 رطل أو أكثر دون سبب معروف

ـ مشاكل في الأكل (عدم الشعور بالجوع، وصعوبة في البلع، وألم في البطن، وغثيان، وقيء)

ـ تورم أو ظهور كتل في أي مكان بالجسم

ـ سماكة أو كتلة في الثدي أو أي جزء آخر من الجسم

. تغيرات في الجلد مثل وجود كتلة تنزف أو تتحول إلى قشور، أو شامة جديدة، أو لون مصفر للجلد أو العينين

. السعال أو بحة في الصوت لا تزول

. نزيف غير عادي أو كدمات دون سبب معروف

. تغير في عادات الأمعاء (الإمساك أو الإسهال، الذي لا يختفي أو تغير في شكل البراز)

. تغيرات في المثانة (ألم عند التبول أو وجود دم في البول أو الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل)

. الحمى أو التعرق الليلي

.الصداع

. مشاكل في الرؤية أو السمع

.تغيرات في الفم (تقرحات، نزيف، ألم، أو تنميل).