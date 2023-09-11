شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مضادة للالتهابات لتخفيف آلام المفاصل.. أبرزها الخضراوات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد ، والحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والأوعية الدموية ، وعلى العكس من ذلك عندما يعانى الأشخاص من الإصابة بعملية سوء التغذية مما يعرضهم الى الإصابة بهشاشة العظام وتجاعيد جلد البشرة، والم والتهابات المفاصل ،وسنقدم في التقرير التالى أهم الأطعمة التي تفيد صحة العظام وتساهم في تخفيف الالتهابات.

أوضح الدكتور سني باتيل أن التهاب المفاصل عبارة عن التهاب مصاحب بالألم والتورم والدفء والبرودة في المفاصل ، مشيرا الى بعض الأطعمة التي تساهم في تقليل التهابات العظام وتحسين صحة المفاصل بشكل عام عند أضافتها لنظامك الغذائي . وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

أطعمة مضادة لألتهابات المفاصل : 1.أسماك الدهنية

أن الأسماك، مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون، المليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل وتصلبها لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل .

2. الكركم

الكركم يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يعرف باسم الكركمين.لا توجد توصية يومية محددة لاستخدام الكركم، ولكن إدراجه في نظامك يكون مفيدا لصحة العظام بل للصحة العامة.

3. الزنجبيل

الزنجبيل يوفر خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل ، سوى كان يضاف الى الشاي أو يضع مع الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومى .

4. التوت

التوت غني أيضًا بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم

5. الخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والسلق، مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب.ويجب وضعها ضمن الوجبات اليومية في العصائر والسلطات