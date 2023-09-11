فاكهة تُسرع عملية خسارة الوزن.. تناوليها خلال الرجيم 

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تتبعين خطة لإنقاص الوزن فإن نوعية الأكل الذي تتناوليه يؤثر بشكل كبير على سرعة الوصول للهدف، لذلك ينصح الخبراء بتناول البابايا على الرجيم لمضاعفة النتائج خلال وقت أقل.

البابايا ممتازة لعملية الهضم والتخلص من سموم الكبد، كما أنها تساعد في إنقاص الوزن، باعتبارها ثمرة ذات سعرات حرارية قليلة، تعد البابايا وجبة خفيفة جيدة ولذيذة وصحية.

البابايا هي فاكهة متوفرة طوال العام، وهي متعددة الاستخدامات حيث يمكن استخدامها في الطبق الرئيسي والمقبلات والحلويات، بالإضافة إلى تناولها كما هي. نكهتها الحلوة ولها فوائد جمة لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن الحيوية والفيتامينات.

:فوائد البابايا لخسارة الوزن



البابايا اختيار رائع للأشخاص الذين يقومون برحلة لإنقاص الوزن. إليكم بعض مزايا البابايا التي تجعلها الفاكهة الأفضل لخسارة الوزن:

1. غنية بالألياف



الأطعمة الغنية بالألياف ممتازة لعملية الهضم ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر على مدار اليوم.

2. تساعد في تفتيت الدهون



تُعرف البابايا بأنها أفضل حارق للدهون في العالم. تساعد هذه الفاكهة اللذيذة والمغذية للغاية على تقليص الدهون الزائدة. فهي لا تساعد فقط في القضاء على الدهون المتحولة والدهون الضارة، ولكنها تغذي الجسم أيضًا.

البابايا تحسن الهضم- المصدر freepik



3. محاربة الالتهابات



تحتوي فاكهة البابايا على نسبة عالية من مادة الغراء، وهي مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب في الجسم. والالتهاب يمنع الأشخاص من فقدان الوزن.

4. البابايا تساعد على الهضم



تحتوي البابايا على البابين والكيموبابين، وكلاهما يساعد على الهضم ويحارب الإمساك. ويمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من قرحة المعدة والشفاء منها. ويقول الخبير إن الأمعاء الصحية والجهاز الهضمي تم ربطهما أيضًا بفقدان الوزن بشكل صحي.

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5. تساعد في إزالة السموم



البابايا غنية بالألياف الطبيعية التي تساعد على إزالة السموم من الجسم وتطهير القولون.

6. فاكهة منخفضة السعرات الحرارية



السعرات الحرارية في البابايا منخفضة. يحتوي كل 100 جرام من البابايا على 43 سعرة حرارية. إلى جانب ذلك، البابايا غنية بفيتامين ج والكالسيوم وفيتامين أ والمغنيسيوم والفولات والبوتاسيوم. نظرًا لمحتواها العالي من الألياف، تعد البابايا أيضًا مصدرًا رائعًا للمياه. تحافظ الألياف على الشعور بالشبع وتفتت جزيئات الدهون.

7. تساعد على امتصاص البروتين



بعض الناس من انخفاض ​​حمض المعدة.في هذه الحالة فإن الغراء الموجود في البابايا يساعد في هضم اللحوم وامتصاص البروتين من اللحوم. يعد البروتين أحد العناصر الغذائية الأهم للتخلص من الدهون وفقدان الوزن.

يمكنكِ تناول البابايا لوزن أخف - المصدر freepik



8. تنشيط عملية الأيض



البابين هو إنزيم للهضم، خاصةالبروتين. البابايا تعزز هذا الإنزيم بفضل محتواها من الغراء من ثم يزيد معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويتحسن الهضم كل هذا يؤثر على الوزن بشكل مباشر.



9. تحارب العدوى



يعاني بعض الأشخاص من أمراض المناعة الذاتية التي تعيق الأداء الطبيعي للجسم وتؤدي إلى زيادة الوزن. البابايا لها خصائص امضادة للفيروسات والطفيليات تساعد في التصدي الأمراض والالتهابات.

تناولي البابايا بالطريقة التي تحلو لكِ، فهناك عدة وصفات بين الحلو والحادق تدخل فيها البابايا كمكون أساسي. وحتى إن تناولتيها كما هي فإن جميع الفوائد السابقة تتحقق أيضًا.



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