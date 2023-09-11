تهتم الأمهات بصحة أطفالهن بصورة عامة، ولكن يهمهن حين يصبح الطفل في المدرسة، أن يكون الطفل عالي التركيز ومرتفع الذكاء، ولذلك فهي تتساءل عن الأطعمة والأغذية التي يمكن أن تقدمها لطفلها؛ لكي تحقق له هذين الهدفين، وقد التقت «سيدتي وطفلك» وفي حديث خاص بها، باختصاصية التغذية الدكتورة يسرية عبدالمولى؛ حيث أشارت إلى فوائد عين الجمل؛ لزيادة ذكاء وتركيز تلاميذ المدرسة، وهو يعَد نوعاً من المكسرات، وكذلك مقترحات وطرق لتقديمه كوجبة محببة أمام الطفل.. كالآتي:

القيمة الغذائية لعين الجمل بشكل عام

يُعرف عين الجمل وهو نوع من أنواع المكسرات، باسم الجوز، ويُقبل الناس على تناول بذور الجوز التي تنتجها شجرة الجوز، والتي تنتمي إلى الفصيلة الجوزية.

وتنمو شجرة الجوز بكثرة، ويعَد موطنها الأصلي في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ووسط آسيا، ولكنها تنتشر كنوع من المكسرات المحببة في جميع أنحاء العالم.

وليست كل أنواع الجوز قابلة للأكل حول العالم؛ فهناك الجوز الإنجليزي أو الجوز الفارسي الأكثر صلاحية للأكل، وهما الأكثر شيوعاً حول العالم.

يمكن القول إن عين الجمل يفيد صحة الإنسان منذ أن يكون في المرحلة الجنينية في رحم الأم؛ حيث يحتوي على البروتينات التي تعمل على نموّ أنسجة وخلايا الجنين وتطوره بشكل صحي.

وفي حال تناول الأم الحامل لحبات الجوز بشكل يومي؛ فهي سوف تحصل على حصة مناسبة من الفولات؛ أيْ (فيتامين ب ٩)، وهو أحد مشتقات فيتامين «ب» الذي يساعد في تكوين كرات الدم الحمراء للجنين، وحمايته من العيوب الخِلقية، وخصوصاً عيوب الأنبوب العصبي.

تحتوي حبات عين الجمل اللذيذة الطعم على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة مثل: فيتامين إي E والميلاتونين.

وتحتوي حبات عين الجمل على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3، وخاصةً حمض ألفا لينولينيك، الذي يعزز صحة القلب والجهاز الدوري، وكذلك دعم عمل الجهاز العصبي المركزي عند الجنين أثناء وجوده في الرحم.

ويُعرف عين الجمل بمحتواه العالي والمميز من عنصر النحاس، الذي يعزز من صحة العظام بشكل عام.

ويحتوي عين الجمل كصنف من المكسرات الخفيفة، على نسبة من الماغنيسيوم، وهو عنصر هام لتحسين جودة النوم عند الكبار والصغار؛ مما يَزيد من الأداء العقلي والجسماني لديهم.

تصرفات لافتة تدل على ذكاء رضيعك المبكر.

فوائد عين الجمل لذكاء وتركيز الطفل

بسبب احتواء عين الجمل كنوع من المكسرات التي يفضَّل تناولها نيئة، على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا؛ فهي تعمل على سلامة وتعزيز صحة الدماغ عند الطفل في سن المدرسة، وبالتالي زيادة قدرته على التركيز.

بيّنت دراسات علمية عديدة، وربطت بين تناول حصة يومية معتدلة من حبات الجوز؛ أيْ عين الجمل، وبين زيادة نسبة الذكاء عند الأطفال في سن المدرسة وبشكل ملحوظ.

وبسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية لعين الجمل؛ فهو يُمد الطفل بالطاقة والحيوية والنشاط، وبالتالي يَزيد إقباله على التعليم والمذاكرة، ويحسّن من أدائه المدرسي بصورة عامة.

ولا يمكن إغفال فوائد عين الجمل لصحة البشرة والشعر والأظافر عند الأطفال، عند استخدام زيت الجوز على شعر وبشرة الطفل، وهو يحتوي على البيوتين الذي يقوّي جذور الشعر ويقلل من تساقطه، ويحسّن نموه، ويمنح البشرة المزيد من النضارة.

مقترحات لتقديم عين الجمل لأطفالك

يمكن تقديم عين الجمل للطفل بعدة صور وأشكال، وإدخاله في العديد من الأطباق، سواء المالحة أو المحلاة.

تعتمد بعض الأسر العربية الطعام النباتي على مائدتها، ولذلك فيمكن إضافة عين الجمل كعنصر غذائي هام، يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تتوافر في اللحوم والأسماك بنسبة كبيرة، وفي نفس الوقت؛ فهي تتوافر في عين الجمل أيضاً.

يمكن تقديم عين الجمل مهروساً بعد تحميصه ومن دون تمليح؛ ليكون زينة لأطباق من الحلويات المخصصة للأطفال، وكذلك عند إعداد طبق من الشوفان بالحليب أو الكورن فليكس؛ فيمكن إضافة بعض قطع الجوز إليها.

لا يفضَّل تحميص أو تمليح عين الجمل؛ لأن ذلك يُفقده عناصر هامة، ويرفع من معدل فقْد الصوديوم، بسبب نسبة الملح المضاف له، والذي يَزيد من إدرار البول.

هناك ملاحظة هامة عند إضافة عين الجمل للطفل على شكل سناكس، بعدم تقديمه بكميات كبيرة؛ لأن الاستهلاك المفرط منه، يمكن أن يسبب الإسهال أو آثاراً جانبية أخرى مثل الشعور بالغثيان أو الصداع.

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