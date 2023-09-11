شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض صدرية توضح الفرق بين نزلات البرد وحساسية الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كثرة نزلات البرد في الفترة الحالية بجانب ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، قد يختلط على البعض الخلط بين نزلات البرد وحساسية الصدر.

حساسية الصدر تحدث نتيجة العديد من الأسباب منها تلوث الهواء، أو العامل الوراثى، أو التعرض إلى الغبار والأتربة، والتعرض إلى الدخان مثل السجائر واستنشاقها.

أما نزلات البرد فهى عدوى فيروسية، تحدث نتيجة العرض لشخص مصاب أو يحدث أثناء التغيرات الموسمية في فصلى الشتاء والخريف.

في هذا الإطار أوضحت الدكتورة آية الحديدى استشاري الأمراض الصدرية والحساسية جامعة المنصورة، أنه يمكن التفرقة بين دور البرد وحساسية الصدر من خلال ملاحظة أعراض كلهم منهما على النحو التالى:

أعراض دور البرد

احتقان يحدث في الأنف مصاب له وجود إفرازات صفراء.

الشعور بألم في جميع الجسم، مع حمى خفيفة

الشعور بألم عند الكلام أو البلع

جفاف العين أو دموع من العين

أعراض حساسية الصدر

اما حساسية الصدر فتصاحب لها الأعراض التالية:

يحدث احتقان في الأنف وتكون الإفرازات الشفافة

لا تسبب حساسية الصدر ألماً في الجسم.

قد تصاب العين بالاحمرار والحكة

وأشارت استشارى الأمراض الصدرية والحساسية، إلى أن شدة الأعراض تختلف علي مدار اليوم فتزداد مساء وتقل أثناء النهار، وبالنسبة لمرضى حساسية الصدر أو الحساسية فيجب زيارة الطبيب في بداية ظهور الأعراض للسيطرة على الوضع وتجنب تفاقم المشكلة.