لا يعد الخيار وجبة صحية خفيفة ذات سعرات حرارية منخفضة، بل يمكنه أيضاً ترطيب البشرة وجعلها مشدودة أكثر نظراً لاحتوائه على مضادات الالتهابات حيث يمكنكِ عمل 5 ماسكات لترطيب البشرة بالخيار في المنزل أو يمكنكِ شراء أقنعة بالخيار جاهزة. سنتعرف في هذه المقالة إلى 5 ماسكات لترطيب البشرة بالخيار استمتعوا بالبشرة الرطبة النضرة في المنزل.

5 ماسكات الخيار لترطيب الوجه

1- ماسك الوجه بالخيار والصبار

يفيد هذا الماسك لترطيب البشرة الجافة:

اهرسي نصف خيار مقشرة في الخلاط، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى عصير الخيار.

ضعي القناع على بشرتكِ ودلكيها بحركات دائرية بلطف، واتركيه على وجهكِ لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد ثم جففيه بقطعة قماش نظيفة.

2- ماسك الخيار ودقيق الشوفان والعسل

يفيد هذا الماسك لترطيب البشرة المعرضة لحب الشباب نظراً لوجود دقيق الشوفان الذي يعمل على تقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة، بينما يعمل العسل على موازنة البكتيريا على سطح البشرة.

اهرسي نصف حبة خيار في الخلاط، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط حتى يمتزج جيداً.

ضعي الماسك على وجهكِ ورقبتكِ، مع تدليك بحركات دائرية بلطف بأطراف أصابعكِ. واتركي القناع على وجهكِ لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد ثم جففيه بقطعة قماش نظيفة.

3- ماسك الخيار والزبادي لترطيب البشرة الحساسة والمتهيجة

اهرسي حبة الخيار مع الزبادي، وضعيه على وجهكِ لمدة 10 دقائق، واشطفيه جيداً.

4- ماسك الخيار وصفار البيض لترطيب البشرة الحساسة

اخلطي حبة الخيار مع صفار بيضة، وملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقتين كبيرتين من الشوفان.

وزعي الخليط على بشرة جافة لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.

5- قناع ترطيب البشرة بالخيار وزبدة اللوز

اخلطي عصير الخيار مع ملعقة كبيرة من زبدة اللوز، ثم ضعي الكمادات من الخليط على وجهكِ لمدة 10 دقائق. وهذا القناع مناسب لترطيب البشرة الجافة.

طرق استخدام الخيار لترطيب البشرة

تونر الخيار للبشرة الدهنية

1- قومي بتقشير الخيار وتقطيعه إلى قطع صغيرة، وضعيه في الخلاط مع أوراق الريحان أو ماء الورد.

2- قومي بتصفية هذا المزيج بالمصفاة أو بمنديل نظيف.

3- ضعي العصير في زجاجة رذاذ، ورجي الزجاجة قبل كل استعمال.

4- احتفظي بالتونر بارداً لمدة 4 أيام.

شرائح الخيار للعيون المنتفخة

1- قطّعي شريحتين دائريتين من الخيار الطازج.

2- أغمضي عينيكِ وضعي الشريحتين على كل عين لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

3- أزيلي الخيار واغسلي وجهكِ بالماء البارد.

قناع الخيار لتبييض البشرة

1- امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع عصير الخيار وبضع قطرات من ماء الورد.

2- دلكي بشرتكِ بالخليط واتركيها تجف.

3- اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

أهمية الخيار في روتين العناية بالبشرة

يحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهاب، ومضادات الأكسدة إلى جانب المغذيات مثل فيتامين سي وحمض الفوليك، مما يجعله مكوناً ممتازاً لعمل ماسكات لترطيب البشرة بالخيار في المنزل. ومن فوائد الخيار لصحة البشرة ونضارتها:

1- تساعد شرائح الخيار المبردة أو عصير الخيار من التورم والانتفاخ تحت العينين.

2- يساعد الخيار على محاربة حب الشباب وتخفيف الزهم الذي يصيب البشرة الدهنية.

3- يساعد كذلك في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على فيتامين سي وحمض الفوليك، مما تجعل البشرة مشدودة أكثر.

4- تخفف مكعبات الخيار المثلجة من الألم والاحمرار والتهيج الناجم عن حروق الشمس ولدغات الحشرات والطفح الجلدي.

5- يساعد تونر الخيار البشرة الدهنية في تقليص المسام، مما يؤدي إلى تقليل إفراز الزيت.

6- يساعد الخيار في التخلص من البقع الداكنة وتصبغات البشرة بوجود فيتامين سي في الخيار.

7- يحتوي الخيار على أحماض أمينية ومعادن تساعد على تقوية خلايا البشرة وتجديدها.

الخيار هو الخضار المفضل خلال فصل الصيف لأنه يساعد على تبريد الجسم بفضل وجود العناصر الغذائية مفيدة للبشرة والجسم، لذا يمكنكِ عمل 5 ماسكات لترطيب البشرة بالخيار لتهدئة البشرة وإنعاشها.

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