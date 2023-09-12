شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيئ.. أبرزها الوجبات المقلية والمصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى الكوليسترول، وهو مادة شمعية لإنتاج الهرمونات وفيتامين "د" والمركبات الحيوية الأخرى، لكن وجود الكثير من الكوليسترول يمكن أن يسبب تضخم الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض أخرى.

هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول الموجود في الدم:

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الكوليسترول وهذا ما نسميه الكوليسترول السيئ، لأنه يمكن أن يتراكم في الشرايين، ما يؤدي إلى انسداد الممر الذي يمنع تدفق الدم.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) الكوليسترول: غالبًا ما يطلق عليه اسم الكوليسترول "الجيد" لأنه يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.

الأطعمة التي يمكن أن ترفع الكولسترول على الفور

بعض أنواع الأطعمة تعمل على زيادة مستويات الكولسترول LDL. هذه هي أفضل 10 أطعمة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك على الفور وفقا لموقع " thehealthsite":

1. الأطعمة المقلية

تجنب جميع أنواع الأطعمة المقلية عند الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول الذى يمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين على الفور، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

2. اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة، مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والهوت دوج، تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول السيئ، يجب عليك تجنب هذه الأطعمة عند محاولة إبقاء الكولسترول تحت السيطرة.

3. منتجات الألبان كاملة الدسم

مستويات الدهون المشبعة مرتفعة في منتجات الألبان مع الدهون المضافة، مثل الحليب كامل الدسم والجبن والزبدة، عند تناولها بكميات زائدة، فإنها يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

4. صفار البيض

صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول، يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على حوالي 213 مليجرامًا من الكوليسترول .

5. اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن ولحم الخنزير، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ويمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار LDL، خاصة إذا كنت تستهلك الكثير منه.

6. الأطعمة السكرية

تميل منتجات مثل الكعك والآيس كريم والمعجنات والحلويات الأخرى إلى احتواء نسبة عالية من الكوليسترول والسكريات المضافة والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية.

7. الوجبات السريعة

غالبًا ما تكون الدهون غير الصحية مثل الدهون المتحولة والمشبعة وفيرة في الوجبات السريعة، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون غنيًا بالصوديوم والسعرات الحرارية.

8. المشروبات الغازية

السكر والسعرات الحرارية الكثيرة في الصودا قد تسبب زيادة الكولسترول الضار.

9. الكحول

يمكن أن يؤدي شرب الكحول (أحيانًا أو بشكل مفرط) إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار LDL وتقليل نسبة الكوليسترول الجيد HDL.

10. الوجبات الخفيفة غير الصحية

الأطعمة الخفيفة غير الصحية والدهنية، بما في ذلك رقائق البطاطس والبسكويت والمقرمشات، غالبًا ما تكون غنية بالدهون غير الصحية مثل الدهون المشبعة والمتحولة، قد تسبب زيادة في نسبة الكوليسترول الضار (LDL) مع تقليل نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).