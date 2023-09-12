شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالقلق وتغير مزاجك عندما تستيقظ في الصباح؟.. استشاري نفسى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كثرة ضغوطات الحياة وتحمل الكثير من المسؤوليات والعديد من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها ونقلق بشأنها، يزاد قلق وتوتر العديد من الأشخاص مما قد يؤثر على حالتهم النفسية والمزاجية وتعرضهم لضغوط أثناء اليوم.

من بين ما قد يصيب البعض فور الاستيقاظ من النوم هو القلق وتقلب المزاج الذى قد يصاحبه بعض الأسباب، قد تبدأ الأعراض بطيئة، لكنها يمكن أن تتراكم وتتخذ شكلاً مختلفًا وأكثر خطورة من اضطراب القلق.

من جانبه أوضح الدكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية، أن الأشخاص الذى يشعرون بالقلق والتوتر فور الاستيقاظ في الصباح على الأغلب يكونوا من الأشخاص المصابين بمتلازمة الـ " over Thinking" أو التفكير الكثير وفى الأغلب تفكر كثيرا قبل النوم مع استرجاع الذكريات السلبية التي مرت عليه في الفترة الأخيرة.

وأضاف استشارى الصحة النفسية لـ"الخليج 365"، أن الشخص أيضا قد يكون نومه خفيف للغاية أو لا يحصل على النوم الكافى خلال الليل، فممكن أن يستيقظ صباحا وهو يشعر بالقلق ومزاج غير جيد، مع استغراق بعض الوقت لحين التعامل مع الأشخاص الآخرين.

من ناحية أخرى أوضح أنه في بعض الحالات الأخرى التي قد لا تعتبر مرضية يكون بعض الأشخاص معتادة عند الاستيقاظ على بعض الطقوس التى تجعلهم في مزاج جيد ولا يتعامل أو يتحدث مع أحد إلا بعد ممارسة هذه الطقوس سواء كانت أخذ حمام أو شرب كوب من القهوة أو مجرد الاسترخاء في السرير لبعض الوقت، لحبن يستعيد توازنه النفسى ويكون مستعد ليومه.

وعن أبزر النصائح التي يمكن للشخص أن يمارسها لتجنب الدخول في حالة القلق فور الاستيقاظ يمكن اتباع التالي:

تجنب وقت الفراغ الكثير

تجنب استحضار الذكريات السلبية خاصة قبل النوم

يجب أن يساعد الشخص نفسه من خلال عدم الاستسلام للأفكار السلبية

عدم التعلق بقيود الماضى أو الوقوف عند نقطة حزينة

بينما اضطراب القلق الشديد هو مشكلة صحية عقلية خطيرة تتطلب الأدوية والعلاج المناسب من قبل الطبيب، وتكون أعرضه عدم القدرة على النوم أو العمل واعتزال الأشخاص الأخرين وتجنب الخروج مع الأصدقاء ويكون مفضل أن يكون وحيداً