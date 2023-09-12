شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد شرب الماء الدافئ لجسمك.. هل هو أفضل أم البارد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الماء على خصائص طبيعية تعمل على تحسين صحتك بشكل عام، في حين أنه من المفيد شرب الماء بأي شكل من الأشكال، فإن شرب الماء الدافئ يوفر المزيد من الفوائد أكثر من مجرد الحفاظ على رطوبة الجسم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب الماء الدافئ لصحة جسمك، بحسب موقع "هيلث شوت".

هل تعلم أن درجة حرارة الماء يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية في الجسم؟ وقد يساهم حتى في حالات مثل الصداع.

فوائد شرب الماء الدافئ

هل سبق لك أن بدأت يومك بكوب من الماء الدافئ؟ شرب الماء الدافئ في الصباح هو طقوس يتبعها الكثير من الناس

بدء يومك بالماء الدافئ يمكن أن يساعد على الهضم. يقوم بذلك عن طريق تكسير الطعام وتحفيز حركة الأمعاء. كما أنه جيد لتعزيز الدورة الدموية وإزالة السموم.

وجدت الدراسات إن شرب الماء الدافئ قد يساعد أيضًا أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.

إن شرب نصف لتر من الماء الدافئ قبل تناول وجباتهم يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 30%، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري.

كلما ارتفعت درجة الحرارة، كان ذلك أفضل لعملية التمثيل الغذائي لديك ومع ذلك، لا تشرب الماء الساخن جدًا لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ما أفضل وقت لشرب الماء الدافئ؟

والآن بعد أن عرفنا أن شرب الماء الدافئ مفيد لصحتك، هل تعرف أفضل وقت لشرب الماء الدافئ؟ فمن الأفضل شرب الماء الدافئ في الصباح.

أفضل وقت لشرب الماء الدافئ هو بعد الاستيقاظ في الصباح، وقبل تناول وجبة الإفطار ويُنصح أيضًا بشرب الماء الدافئ قبل الوجبات لدعم عملية الهضم.

في حين أنه من الرائع شرب الماء الدافئ من أجل صحة أفضل، إلا أنه لا توجد أدلة سريرية كافية تشير إلى تفوقه على الماء البارد أو الماء في درجة حرارة الغرفة.

الشيء الأكثر أهمية هو البقاء رطبًا، ولكن يمكن أن تعتمد درجة حرارة الماء على التفضيل الشخصي والراحة.

هل هناك أي آثار جانبية لشرب الماء الدافئ؟

استهلاك الماء الدافئ مفيد لصحتك، ولكن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا.

ويوصي الخبراء بتجنب شرب الماء الساخن لأنه قد يحرق الفم والحلق.

من المهم التأكد من أن درجة حرارة الماء ليست ساخنة جدًا.

شرب الماء الدافئ باعتدال آمن بشكل عام لمعظم الأفراد، ولكن الإفراط في استهلاكه خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء.