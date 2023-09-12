شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال..استشارى صدر ينصح مرضى الربو بعدم الخروج وارتداء الأقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، بعض النصائح الهامة لمرضى الأمراض الصدرية والحساسية، لتجنب المضاعفات الناتجة عن الجو البارد المترب، مؤكدا، إن هذه الأتربة تثير الشعب الهوائية وتؤدى لأزمات ربوية لمرضى الربو أو الحساسية.

وينصح فى تصريح خاص لــ" الخليج 365 "، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وإذا اضطر للخروج فيجب ارتداء الماسك لتجنب التعرض للأتربة والاهتمام بالأدوية الموصوفة والبخاخات الموسعة للشعب، وعند الشعور بأى أعراض تنبئ بأزمة الحساسية عليه استشارة الطبيب المتخصص المعالج وأخذ الاستشارة الطبية السليمة لعدم تفاقم الأزمة، كما ينصح بشرب الكثير من المياه لعدم تعرض الجسم للجفاف.

وقال، إنه يجب استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتي لا تصل الأتربة إلي الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي، كما يجب إغلاق نوافذ المنزل جيدا لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها، مضيفا، إنه في حالة التعرض لضيق التنفس وعدم القدرة علي التقاط أنفاسك عليك التوجه لأقرب مستشفي، لأخذ جلسة لتوسيع الشعب الهوائية، مضيفا، إنه يجب شرب السوائل الدافئة لن لها دور كبير في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضاعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد، وذلك نتيجة العاصفة دانيال.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق في بعض محافظات مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.