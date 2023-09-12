تعد رائحة العرق الكريهة واحدة من المشاكل الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص وتسبب لهم الإحراج، على الرغم من استخدام البعض لمزيل العرق إلا أنه في كثير من الأحيان لا تقضي هذه المزيلات على رائحة التعرق، من المواد الطبيعية شائعة الاستخدام للتعرق هي الشبة، ما هي فوائد الشبة؟ وما هي طريقة استخدامها للقضاء على رائحة العرق؟ تابع المقال الآتي للتعرف على ذلك.

فوائد الشبة لرائحة العرق

يمكن تعريف مادة الشبة على أنها مركب كيميائي يستخدم لوصف نوعين شائعين من الأملاح وهما فوسفات الألمنيوم البوتاسيوم وكبريتات الألمنيوم الأمونيوم. استخدمت الشبة في عدد كبير من المجالات من أبرزها تحضير المستحضرات التجميلية. للشبة عدد من الفوائد من أهمها القدرة على التخلص من رائحة العرق، وذلك من خلال القضاء ومنع نمو البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة. إضافة إلى القضاء على رائحة التعرق يمكن للشبة أن تقلل من إفراز الغدد العرقية للعرق وعليه قد تشابه فعالية الشبة فعالية أفضل مزيلات التعرق التجارية.

طرق تحضير مزيل العرق بالشبة

للاستفادة من خصائص الشبة في التخلص من رائحة العرق بإمكانك تحضير مزيل العرق بالشبة بخطوات بسيطة في المنزل، فيما يلي أشهر الطرق التي بإمكانك استخدامها لتحضير الشبة:

الشبة والمسك لرائحة العرق

يمتاز المسك برائحته القوية والساحرة أما الشبة فتتسم بقدرتها على التخلص من الروائح الكريهة للعرق، كل ما تحتاج إليه لتحضير مزيل العرق بالشبة والمسك ما يلي:

7 ملاعق كبيرة من الشبة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق المسك.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف قم بخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً إلى حين الحصول على خليط متجانس.

قم بحفظ المسحوق في وعاء نظيف .

لاستخدام الشبة كمضاد للتعرق قم بتطبيق كمية من المسحوق بواسطة قطعة قطنية على منطقة الإبط. لضمان الحصول على أفضل النتائج ينصح بتطبيق هذا الخليط بعد الاستحمام.

مزيل عرق رذاذ بالشبة

كل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الخلطة ما يلي:

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الشبة.

15 قطرة من زيت الأوكالبتوس العطري.

ربع كوب من بندق الساحرة.

كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزج كل من مسحوق الشبة في الماء إلى أن يتفكك بشكل تام.

أضف بندق الساحرة وزيت الأوكالبتوس إلى المزيج ويخلط جيداً.

اسكب المزيج في زجاجة رذاذ نظيفة.

قم باستخدام الخليط على منطقة الإبط بعد الاستحمام.

مزيل العرق بالشبة وجوز الهند

يمتاز جوز الهند بخصائصه المهدئة والمرطبة للبشرة، أما الشبة فتقاوم رائحة التعرق الكريهة، كل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الخلطة ما يلي:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

8 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة

8 ملاعق كبيرة من مسحوق الشبة

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف اخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض إلى حين الحصول على خليط متجانس.

قم بتخزين الخليط في وعاء نظيف.

ضع الخليط على منطقة الإبط للتخلص من الروائح الكريهة.

مزيل العرق بالشبة وخليط الزيوت لرائحة العرق

كل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الخلطة ما يلي:

أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز

ثلاث ملاعق صغيرة من زبدة الشيا

ملعقتان كبيرتان من شمع العسل

عبوة واحدة من زيت فيتامين هـ

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الشبة

عشر قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير والاستخدام

قم بإذابة كل من زيت جوز الهند، وزبدة الشيا، وشمع العسل، وزيت اللوز.

أضف فيتامين ه إلى المزيج واتركه جانباً إلى أن يبرد.

أضف مسحوق الشبة والزيوت العطرية إلى الخليط.

اسكب الخليط في علبة مناسبة.

اترك المزيج جانباً إلى أن يبرد.

للحصول على أفضل النتائج ينصح بتطبيق الخليط بعد الاستحمام.

الآثار الجانبية لاستخدام الشبة لرائحة العرق

يمكن لاستخدام الشبة على الجلد أن تتسبب بحدوث بعض الآثار الجانبية، والتي تتضمن تنميلاً، حكة، وجفاف في المنطقة التي تم تطبيق الخليط عليها، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب استخدام الشبة إلى حدوث ردود فعل تحسسية خطيرة لدى البعض، تتضمن ما يلي:

قشعريرة.

صعوبة في التنفس.

قلق أو ارتباك.

دوخة.

تقيؤ.

تغير لون الشفاه إلى الأبيض أو الأزرق.

انتفاخ الوجه والفم.

في حال ملاحظة أي من الأعراض السابقة يتوجب عليك الحصول على العناية الطارئة بأسرع وقت ممكن. قبل البدء باستخدام الشبة يتوجب عليك إجراء اختبار الحساسية للتأكد من عدم إصابتك بتحسس اتجاه مادة الشبة، كل ما عليك القيام به هو تطبيق كمية بسيطة من الشبة على جزء من الجلد، في حال ملاحظة أي تغير على الجلد يتوجب عليك تجنب استخدام الشبة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على الفرق بين مزيل العرق ومضاد التعرق

طرق استخدام مزيل العرق بشكل سليم