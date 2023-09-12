شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نقص المغنيسيوم.. اعرف أفضل الطرق للحصول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص المغنيسيوم، هو حالة تتميز بعدم كفاية مستويات المغنيسيوم في الجسم، هو معدن أساسي يشارك في العديد من العمليات الجسدية، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام، وإليك العلامات الشائعة لنقص المغنيسيوم ونصائح للتغلب عليها، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

بعض العلامات الشائعة لنقص المغنيسيوم:1. تشنجات العضلات

أحد الأعراض المبكرة لنقص المغنيسيوم هو تشنجات العضلات، وخاصة في الساقين، يمكن أن تكون هذه التشنجات مؤلمة وتحدث بشكل عشوائي أو أثناء فترات النشاط البدني.

2. التعب

انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى نقص الطاقة والتعب المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

3. الضعف

يمكن أن يصاحب ضعف العضلات نقص المغنيسيوم، مما يجعل من الصعب أداء المهام البدنية التي كانت في السابق سهلة.

4. عدم انتظام ضربات القلب

يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في الحفاظ على إيقاع القلب الصحي، قد يؤدي النقص في هذا المعدن إلى خفقان القلب، أو سرعة ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب.

5. الغثيان والقيء

قد يعاني بعض الأفراد الذين يعانون من نقص مغنيسيوم الدم من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وقلة الشهية.

6.التنميل والوخز

يمكن أن يكون الإحساس بالوخز أو التنميل في الأطراف، مثل اليدين أو القدمين أو الوجه، علامة على نقص المغنيسيوم.

7. اضطرابات المزاج

يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى أعراض مثل التهيج والقلق والاكتئاب وحتى تقلب المزاج.

8. هشاشة العظام

يعد المغنيسيوم عنصرًا حيويًا للحفاظ على صحة العظام، وقد يساهم نقص هذا المعدن في الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تتميز بضعف العظام وهشاشتها.

نصائح لتحسين امتصاص المغنيسيوم في الجسم:1. تناول المغنيسيوم مع الطعام

إن تناول المغنيسيوم مع وجبة الطعام يمكن أن يعزز امتصاصه لأنه مدعوم بحمض المعدة والإنزيمات الهاضمة.

2. تجنب الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم

يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع امتصاص المغنيسيوم، لذلك من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو المكملات الغذائية في نفس الوقت مع المغنيسيوم.

3. اختر سترات المغنيسيوم أو جليسينات المغنيسيوم

يمتص الجسم هذه الأشكال من المغنيسيوم بسهولة أكبر مقارنة بأنواع أخرى، مثل أكسيد المغنيسيوم.

4. حافظ على رطوبة جسمك

يساعد شرب كمية كافية من الماء على تحسين امتصاص العناصر الغذائية بشكل عام، بما في ذلك المغنيسيوم.

5. إدارة مستويات التوتر

يمكن للتوتر المرتفع أن يستنزف مستويات المغنيسيوم في الجسم، لذلك من المهم إيجاد تقنيات فعالة لإدارة الإجهاد لمنع النقص.

6. تشمل فيتامين د

يساعد فيتامين د على تنظيم مستويات المغنيسيوم في الجسم، لذا فإن ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د أو قضاء وقت في الشمس يمكن أن يحسن امتصاص المغنيسيوم.

7. البروبيوتيك

يمكن لميكروبيوم الأمعاء الصحي أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم. قد يكون تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك أو تناول مكملات البروبيوتيك مفيدًا.