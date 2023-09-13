شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: البقاء مستيقظا طوال الليل قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص الذين يسهرون طوال الليل تكون لهم سلوكيات غير صحية لنمط الحياة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.وفقا لموقع شبكة " nbcnews" وجد الباحثون روابط قوية بين نمط النوم "في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ" وبعض السلوكيات غير الصحية - وكلها عوامل معروفة تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

كشف تحليل لبيانات من أكثر من 60،000 من الإناث الممرضات المشاركات في الدراسة الصحية للممرضات أن الأشخاص الذين يقضون الليل عمومًا أكثر عرضة لنظام غذائي سيئ، وأن يكونوا أقل نشاطًا بدنيًا، ويكون لديهم مؤشر كتلة جسم غير صحي (مؤشر كتلة الجسم)، ويدخنون وينامون أقل أو أكثر من السبعة إلى التاسعة."

حيث كان الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة من الليل مستيقظين أكثر عرضة لتطوير مرض السكري - حوالي 19 ٪ بعد أن تمثل الباحثون تأثير العادات غير الصحية المرتبطة بالسهر، وهذا يعني أنه قد يكون هناك شيء ما حول أوقات الاستيقاظ والارتقاء الذي يتم تغييره لاحقًا يثير خطر الإصابة بمرض السكري.

وقال باحثون علم الأوبئة في مستشفى بريجهام أكبر مستشفى تعليمى في بوسطن، ولاية ماساتشوستس إنه من بين النساء في الدراسة ، ذكرت 11 ٪ منهن الميل إلى البقاء مستيقظين ليلا ، بينما قال 35 ٪ يفضلن النوم المبكر، والباقي ، حوالي النصف ، لم يعرّف بشدة كشخص صباح أو مسائي.

يعد البحث الجديد هو أحدث الأدلة التي تُظهر أن الشعور بمزيد من النشاط في الليل-يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك، وقد ربطت الأبحاث السابقة كونها بومة ليلية للسمنة وأمراض القلب.