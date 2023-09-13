شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تقديم الأطعمة المسببة للحساسية للأطفال خلال الطقس الملىء بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الطقس المحمل بالأتربة والرمال بسبب العاصفة دانيال، يستلزم منا الكثير من الحيطة والحذر، ففى مثل هذه الأجواء تنشط الرياح والأتربة، وتنشط معها الأمراض أيضا، فتصبح الإصابة بأزمات الصدر والمشكلات التنفسية أمرا سهلا ووارد.

الدكتور هشام عبد الكريم، أخصائى أمراض الأطفال وحديثى الولادة القصر العينى، أوضح أن الغبار يؤذي كل الجسم ويؤثر عليه، بداية من البشرة والحبوب الأنفية والصدر وحتى عوامل التحسس فهو يثيرها ويزيد فرص الإصابة بها بشدة.

ويوضح أخصائى الأطفال أن الطفل هو أول من يتأثر بهذه العوامل المثيرة للحساسية، وهناك أطفال لديها حساسية تجاه بعض الأطعمة بالمعايشة يصبح لدي الأسرة علما بنوع الطعام المسبب حساسية للطفل، فضلا عن أنواع الحساسية الأخرى مثل حساسية الأنف والصدر وغيرها.

وينصح دكتور هشام، خلال الطقس المحمل بالتراب، بضرورة امتناع الطفل عن تناول أو نوع من الأكلات التى تسبب الحساسية لديه، مثل الأسماك والمأكولات البحرية، والبيض، ومنتجات الألبان، وبعض الأطفال يعانون من حساسية البندق والسودانى.

وهناك من يعانى حساسية القمح ومنتجاته، فضلا عن الموز والفراولة، وبعض التوابل، وآخرين من المانجو، لذا على كل عائلة معرفة الأطعمة المسببة للحساسية لطفلها وعدم تقديمها له خلال الطقس الملئ بالغبار.

وهناك بعض التحسس الذي يحدث لدي بعض الأطفال من وبر الحيوانات، ومن حبوب اللقاح وغيرها، وكلها مسببات يجب حماية الطفل منها خلال هذا الطقس.