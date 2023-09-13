شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة للقلب.. الفوائد الصحية للبازلاء الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سعينا للحصول على جسم صحي، غالبًا ما نسارع إلى شراء المكملات الغذائية ومساحيق البروتين، على أمل الحصول على نتائج سريعة، ولكن هل تعلم أن عنصرًا بسيطًا موجودًا في مطبخك يمكن أن يوفر كمية وافرة من البروتين، ويساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الصحية؟ هذا العنصر هو البازلاء الخضراء الى توفر العديد من الفوائد الصحية وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت خبيرة التغذية الهندية، لوفنيت باترا، إن البازلاء الخضراء تحتوى على العديد من الفوائد الصحية ، موضحة أن النظام الغذائي الصحي أصبح في متناول الجميع ، وأن الخيارات المغذية لا يجب أن تكون مكلفة.

توفر البازلاء الخضراء الفوائد الصحية التالية:1. قوة البروتين والألياف:

البازلاء الخضراء هي مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعلها مرضية ومشبعة محتواها العالي من الألياف يكمل البروتين، مما يساهم في الشعور بالامتلاء لا يساعد هذا المزيج في السيطرة على الجوع فحسب، بل يدعم أيضًا الهضم الصحي .

2. إدارة نسبة السكر في الدم:

وبحسب اختصاصي التغذية باترا، تلعب البازلاء الخضراء دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI)، مما يشير إلى أنها تسبب زيادة تدريجية وثابتة في نسبة السكر في الدم، بدلا من الارتفاع المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها الغني من الألياف يبطئ امتصاص الكربوهيدرات، مما يعزز مستوى السكر في الدم بشكل أكثر استقرارًا، وهذا مفيد بشكل خاص للأفراد المهتمين بالتحكم في نسبة السكر في الدم.

3. المعادن الصديقة للقلب:

البازلاء الخضراء غنية بالمعادن الأساسية الصحية للقلب مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، هذه المعادن حيوية للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، وهو عامل رئيسي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يساهم محتوى الألياف الكبير في البازلاء الخضراء في خفض مستويات الكوليسترول الإجمالية وعلى وجه التحديد الكوليسترول الضار ، مما يعزز صحة القلب بشكل أفضل.