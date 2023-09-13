شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى الربو خلال التغيرات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التغيرات الجوية وتغيير الفصول يعانى الكثيرون من الأمراض والعدوى وخصوصا مرضى الحساسية والربو الشعبى، وفى هذا السياق قال الدكتور وجدى عبد المنعم مدير عام الادارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن التقلبات الجوية وانتشار الفيروسات من أكثر الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وخصوصا لمن يعانون من الربو شعبى، فالربو الشعبى يصيب الاطفال أكثر من الكبار وقد يكون بسبب عوامل وراثية وجينية او التعرض للدخان والمؤثرات البيئية.

وأضاف ،" أن العدوى الفيروسية وعدم الالتزام بعلاج التهاب الشعب الهوائية والالتهابات من اكثر الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بالربو الشعبى، لذلك ينصح المرضى بالالتزام بالعلاج.

وتابع ،"طبقا للأدلة الإسترشادية العالمية يصنف مرض الربو 5 مراحل على حسب الاعراض وكفاءة الرئتين وكل مرحلة لها علاجها، والكشف الطبى وقياس وظائف التنفس التي تبين درجة الاصابة بانسداد الشعب الهوائية" .

واستطرد حديثه قائلا "ينصح مرض الربو بعدم التعرض للمهيجات مثل الاتربة والروائح ، ، كما ينصح بالاقلاع عن التدخين إذا كان المريض مدخن ، وعلى حسب الحالة قد يكون العلاج عن طريق بخاخ كورتيزون او موسعات الشعب الهوائية".