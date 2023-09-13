شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الكلى.. اعرف الأسباب والتشخيص وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الكلى، هو نوع من السرطان ينشأ في خلايا الكلى وهو شائع نسبيًا ويمثل حوالي 2-3٪ من جميع أنواع السرطان لدى البالغين، تقليديًا كان علاج سرطان الكلى يتضمن الإزالة الكاملة للكلية المصابة، لكن التقدم في التكنولوجيا الطبية أدى إلى تطوير العمليات الجراحية التي تحافظ على الكلى، وإليك الأسباب وطرق العلاج ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

الأسباب والانتشار

قال الدكتور براديب راو، مدير ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالهند: "السبب الدقيق لسرطان الكلى ليس واضحًا دائمًا ولكن تم تحديد عوامل خطر معينة، وتشمل هذه التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والتاريخ العائلي لسرطان الكلى، الرجال معرضون لخطر أعلى قليلاً من النساء، ويزداد الخطر مع تقدم العمر، يمكن أن يظل سرطان الكلى بدون أعراض في مراحله المبكرة، مما يجعل التشخيص المبكر والتدخل أمراً بالغ الأهمية.

تشخيص

وكشف الدكتور براديب راو، أن “تشخيص سرطان الكلى ينطوي على مزيج من تقييم التاريخ الطبي، والفحص البدني، والاختبارات التشخيصية، تلعب تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي (CT) دورًا محوريًا في تحديد التشوهات في الكلى.

الجراحة التقليدية وعيوبها

تاريخيًا، كان العلاج الأساسي لسرطان الكلى يشمل استئصال الكلية الجذري، وهو الإزالة الكاملة للكلية المصابة، على الرغم من أن هذا النهج كان فعالا في إزالة الأنسجة السرطانية، إلا أنه يأتي مع عيب كبير فقدان وظائف الكلى، يمكن أن تؤدي إزالة الكلية بأكملها إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك الفشل الكلوي، مما يتطلب من المرضى الخضوع لغسيل الكلى أو زرع الكلى.

ظهور جراحات المحافظة على الكلىتنظير البطن والتطورات الروبوتية

لقد أحدث تنظير البطن، وهو تقنية جراحية طفيفة التوغل، والجراحة بمساعدة الروبوت، ثورة في مجال علاج سرطان الكلى، تتيح هذه الأساليب للجراحين استهداف الورم وإزالته بدقة مع ترك أنسجة الكلى غير المصابة سليمة، على عكس العمليات الجراحية التقليدية، حيث تتم إزالة الكلية بأكملها، توفر هذه الإجراءات المتقدمة طريقة للحفاظ على وظائف الكلى والصحة العامة.