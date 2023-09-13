شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: الأطفال الذين يعيشون فى المدن أكثر عرضة لالتهابات الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين ينشأون في المدن يعانون من المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، وأوضحت الدراسة التى قدمت في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في ميلانو بإيطاليا أن الأطفال الصغار الذين ينشأون في المدن لديهم المزيد من التهابات الجهاز التنفسي أكثر من أولئك الذين ينشأون في الريف، وفقًا لموقع تايمز أوف انديا.

ووجدت الدراسة أن الذهاب إلى الحضانة أو العيش في منزل بالقرب من حركة المرور المزدحمة يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الصدر لدى الأطفال الصغار، في حين أن الرضاعة الطبيعية تقلل من هذه المخاطر.

وقال الباحثون إن"الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية لديهم في المتوسط 17 حالة من التهابات الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد، قبل سن الثالثة مقارنة بمتوسط 15 إصابة لدى الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وقام الباحثون بتحليل الجهاز المناعي لدى الأطفال عندما كان عمرهم أربعة أسابيع. في هذه الدراسة، شارك ما مجموعه 663 طفلاً وأمهاتهم منذ الحمل وحتى بلوغ الأطفال سن الثالثة.

تشير النتائج إلى أن العيش في المناطق الحضرية هو عامل خطر مستقل للإصابة بالعدوى في الحياة المبكرة عند الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل ذات الصلة مثل التعرض لتلوث الهواء وبدء الذهاب للحضانة. (الرضاعة الطبيعية لمدة تزيد عن ستة أشهر تساعد على حماية الرضع والأطفال من العدوى).

وأوضحت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية لمدة تزيد عن ستة أشهر ساعدت في حماية الرضع والأطفال من العدوى،

وكشف تحليل الاستبيان أن الأطفال الصغار الذين يعيشون في منازل ذات رطوبة مرئية كانوا أكثر عرضة بمرتين للعلاج باستخدام جهاز الاستنشاق لتخفيف أعراض الجهاز التنفسي واحتمال احتياجهم للعلاج باستخدام جهاز الاستنشاق الستيرويدي بمقدار الضعف. إن العيش في منطقة ذات حركة مرورية كثيفة يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الصدر، كما أن التعرض لدخان التبغ يزيد من خطر السعال والصفير.