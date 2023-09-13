لخسارة الوزن بسرعة .. إليكِ رجيم الخيار لمدة 3 أيام



بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ من عشاق الخيار فقد يكون هو السبيل للتخلص من الوزن الزائد ليس لفوائده الصحية فحسب بينما أيضًا قيمته الغذائية وسعراته الحرارية المحدودة.

تحتوي حبة الخيار المتوسطة على عشرين سعرة حرارية، وهو أمر جيد جدًا لفقدان الوزن. لذلك رجيم الخيار هو نظام غذائي شائع لخسارة الوزن بسرعة. ولكن لا تقلقي، على الرغم من أن الرجيم يسمى رجيم الخيار، إلا أنك لا تحتاجي إلى تناول الخيار فقط لمدة أسبوع، بينما هو نظام الغذائي مغذي ومتوازن، لأنه سيملأ جسمك بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية.

في هذه السطور، ستخبركِ “الجميلة” عن إيجابيات وسلبيات هذا النظام الغذائي، ونشرح لك المنتجات التي يمكنكِ تناولها والتي لا يمكنك تناولها، فضلًا عن القائمة الكاملة للأكل لمدة أسبوع والقائمة لمدة ثلاثة أيام.

رجيم الخيار لمدة ثلاثة أيام



يمكنكِ بكل حرية تناول الخيار في أي وقت تشعرين فيه بالجوع. ولا تنسى شرب المزيد من الماء، الماء الموصى به 1.5 لترًا من الماء يوميًا. حسب خبراء تطبيق “better me” ولكي تحصلي على نتائج رائعة وملحوظة عليك بممارسة التمارين الرياضية بما لا يقل عن ثلاثين دقيقة يومياً.

اليوم 1



الإفطار: بيضتان مع الطماطم والأعشاب.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار.

الغداء: سلطة الخيار مع الكرنب وعصير الليمون وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار.

العشاء: كوب من الزبادي قليل الدسم، وحبة كيوي.

العصسر الأخضر من الخيار و التفاح و السبانخ- المصدر freepik



اليوم 2



الإفطار: السبانخ، الخيار، عصير التفاح.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار.

الغداء: شريحتان من الجبن، وبرتقالة واحدة، وخيارة واحدة.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار.

العشاء: سلطة الخيار مع الطماطم والزيتون وزيت الزيتون.

اليوم 3



الإفطار: كوب من التوت الأزرق وقطعة واحدة من البروتين.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار.

الغداء: سلطة الخيار مع الفلفل الحلو والطماطم.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار.

العشاء: جزرة واحدة وكوب من الجبن.



رجيم الخيار لمدة 7 أيام

اليوم 1



الإفطار: شريحة من خبز الحبوب الكاملة مع شريحة من الجبن والخيار.

وجبة خفيفة: كوب من الخيار المقطع مع بيضة مسلوقة.

الغداء: شريحة سلمون مشوي مع سلطة الخيار.

وجبة خفيفة: برتقالة واحدة.

العشاء: سلطة الخيار والجزر.

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اليوم 2



الإفطار: عصير أناناس.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار مع الحمص المسلوق.

الغداء: لحم خالي الدسم مشوي وشرائح من خيار مخلل قليل الملح.

وجبة خفيفة: حبتان من الخيار مع نصف كوب من التونة.

العشاء: سلطة الخضار مع البروكلي والفاصوليا الخضراء والطماطم والخيار وزيت الزيتون.

يوم 3



الإفطار:العصير الأخضر بالمكونات التي تفضليها.

وجبة خفيفة: خيار مع بذور الكتان.

الغداء: سمك مشوي أو مقلي مع سلطة خيار وأوراق أخرى خضراء

وجبة خفيفة: تفاحة خضراء كبيرة.

العشاء: دجاج مشوي مع سلطة الأفوكادو.



اليوم 4



الإفطار: شريحة من خبز بني و جبن وخيار

وجبة خفيفة: ثلاث حبات خيار.

الغداء: 3 ملاعق من الأرز البني مع الدجاج والخيار.

وجبة خفيفة: موزة.

العشاء: شريحة لحم مشوي قليل الدسم مع سلطة الخيار.

اليوم 5

الإفطار: الجرانولا مع الفواكه المجففة والزبادي

وجبة خفيفة: حبات الخيار.

الغداء: سلطة خضار مع الطماطم وجبنة الفيتا.

وجبة خفيفة:عصير الليمون والنعناع بدون سكر أو سكر دايت.

العشاء: سلطة الخيار مع كوب زبادي

رجيم الخيار يجب اتباعه لمدة اقصاها 14 يوم- المصدر freepik

اليوم 6



الإفطار: العصير الأخضر.

وجبة خفيفة: حبات الخيار.

الغداء: خبز بني مع الفول.

وجبة خفيفة: سلطة خيار.

العشاء: كوب من الزبادي خالي الدسم مع بذور الشيا.



اليوم7



الإفطار: الجرانولا بالمكسرات والزبادي اليوناني.

وجبة خفيفة: حبات الخيار.

الغداء: سلطة دجاج وخبز مقرمش مع الخيار والجزر.

وجبة خفيفة: الخيار مع الحمص.

العشاء: سلطة الخضار مع البروكلي والفاصوليا الخضراء والطماطم والخيار وزيت الزيتون



يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة ثلاثة أو سبعة أو أربعة عشر يومًا، اعتمادًا على الوزن الزائد الذي تحتاجي إلى خسارته. لكن يجب التوقف عنه بعد ذلك لمدة أسبوعين ثم تكراره عند اللزوم. وينصح الخبراء أنه خلال فترة التوقف لا يعود الشخص لنمط حياته الخاطيء الذي تسبب في زيادة الوزن من البداية.

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