تعرضك لمخاطر القلب والسرطان ..8 أطعمة يجب التوقف عن تناولها بعد الخمسين

بيروت - نادين محمد - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحتنا العامة، وتتزايد أهميته مع تقدمنا ​​في العمر. لذا إليك مجموعة أطعمة يجب تجنبها بعد سن الخمسين فهي تؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وفقدان كتلة العضلات وانخفاض الهرمونات .

1-الأطعمة المصنعة والمعبأة

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غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الصوديوم والسكريات المضافة والدهون غير الصحية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات الصحية المزمنة. تشير الدراسات إلى أن كبار السن يدمنون الأطعمة المصنعة والمعبأة مسبقًا.

2-المشروبات السكرية

يمكن أن تساهم المشروبات مثل الصودا والمشروبات الرياضية والشاي المحلى في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بـ السكري من النوع الثاني ومشاكل صحية أخرى.

3-الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى. يمكنك خبز أو شوي أو شوي طعامك بدلاً من ذلك.

على الجانب الاخر تميل تلك الأطعمة على البقاء في المعدة لفترة أطول من معظم الأطعمة الأخرى. و يمكن هذا أن يزيد من تكرار وشدة حرقة المعدة أو عسر الهضم، والتي تميل إلى الزيادة بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في السن.

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4-الألبان عالية الدسم

يمكن أن تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الجبن والزبدة والقشدة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. اختر خيارات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون بدلا من ذلك.

5-اللحوم الحمراء

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في حين أن اللحوم الحمراء يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد، فإن تناول الكثير منها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى. فكري في تناول مصادر البروتين النباتية مثل الفول والعدس والتوفو بدلاً من ذلك.

6- الفواكه السكرية

ليست كل الفواكه متساويةفي نسبة السكر، يعد كلا من العنب والكرز هما مثالان على الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر، ويجب تناولها باعتدال.

7-تناول الكربوهيدرات

لا تحتاجين إلى قطع جميع الكربوهيدرات من نظامك الغذائي. ومع ذلك، فإن تقليل كمية أو نسبة الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن أو فقدانه.

يمكن أن يساعد تقليل تناول الخبز ولفائف العشاء والكربوهيدرات المماثلة الأخرى في تقليل السعرات الحرارية والوزن والتمثيل الغذائي، فضلاً عن مساعدتك على تنظيم نسبة السكر في الدم والجوع بشكل أفضل.

8-الحد من تناول القهوة

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بعض أنواع القهوة لها تأثيرات إيجابية على جهاز المناعة والتمثيل الغذائي. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكافيين أيضًا إلى زيادة مرات الذهاب إلى الحمام، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب .

استشر طبيبك دائمًا إذا كنت قلقًه بشأن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين أو معدن أو مجموعة غذائية معينة في نظامك الغذائي.

ومع ذلك، باتباع النصائح السابقة وتجنب هذه الأطعمة ، من محتمل أن يحافظ على صحتك العامة أو تحسنها، والتحكم في وزنك وعملية التمثيل الغذائي.

المصدر: موقع مايوكلينك

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