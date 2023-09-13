بالتأكيد ليست هذه المرة الأولى التي تسمعين فيها بفوائد الألوفيرا للوجه، فهي لطالما كان إكسير الجمال في روتين العناية بالبشرة في المنزل، إذ إنها من أكثر المكونات الطبيعية شيوعاً في الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها على بشرة الوجه. وذلك يعود إلى الفوائد الكثيرة التي تتمتع بها الألوفيرا بالنسبة إلى بشرة الوجه بشكل خاص. وفي ما يلي، نرصد لك أبرز فوائد الألوفيرا للوجه وطريقة استخدامه.

أبرز فوائده للوجه

- نظراً إلى قدرته على تقليل الالتهاب، وخصائصه القوية المضادة للأكسدة، يشكل الألوفيرا مكوناً طبيعياً مثالياً لإزالة الانتفاخات تحت العين.

- يعمل الألوفيرا على إصلاح الجلد التالف والجاف، ويمنع إصابة البشرة بالأمراض والالتهابات.

- يُعد الألوفيرا علاجاً فعالاً للحروق الناتجة عن أشعة الشمس، والحروق الجسدية الأخرى.

- نظراً إلى غناه بالمياه والمركبات النباتية التي تُسمى الكربوهيدرات المعقدة، يعمل الألوفيرا على ترطيب البشرة بشكل فعال وعميق.

- يعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الخلايا الميتة.

- يُعتبر الألوفيرا بديلاً طبيعياً رائعاً لمزيلات المكياج ذات الأساس الدهني والزيتي.

- يساهم بمعالجة البشرة من الالتهابات والاحمرار والحكة والحساسية.

- يحمي البشرة من آثار أشعة الشمس الضارة والأشعة فوق البنفسجية.

- يعمل على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات التي تعاني منها.

- يساعد في ترميم خلايا الجلد، ويشد البشرة ويقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة.

طرق استخدامه

الألوفيرا لمحاربة التجاعيد

اخلطي ملعقة كبيرة من الألوفيرا الطازج وملعقة صغيرة من ماء الورد، من ثم أضيفي إليهما كبسولة من الفيتامين E. أعيدي تحريك المكونات جيداً إلى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك، بأطراف أصابعك، مع تدليكها بحركات دائرية هادئة. اتركي الخليط عليها لمدة 20 دقيقية، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر.

الألوفيرا لترطيب البشرة

امزجي ملعقة كبيرة من الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.

الألوفيرا لتبييض البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من الألوفيرا والعسل الطبيعي وعصير الليمون الحامض. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، واحرصي على تدليكها بهدوء بواسطة أطراف أصابعك. وعند الانتهاء، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

الألوفيرا لتهدئة البشرة والتخلص من الاحمرار

الألوفيرا الممزوج باللبن الزبادي هو كل ما تحتاجينه إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة، فهو يساعد في تهدئتها ويخلصك من الاحمرار. امزجي ملعقة كبيرة من الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيها بالماء البارد، وستشعرين فوراً بأن بشرتك أصبحت أكثر نضارة وانتعاشاً.

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