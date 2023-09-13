شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة تغذية أمريكية تكشف الفوائد الصحية لبذور البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كريستينا ماير جاكس، أستاذة التغذية في جامعة نورث وسترن للعلوم الصحية الأمريكية، أن البطيخ يقدم العديد من الفوائد الصحية، فهو يهدئ آلام العضلات ، ويحسن البشرة ، بل ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، مشيرة إلى أن بذور البطيخ مليئة بالعناصر الغذائية ، وفقا لما نشرته صحيفة " ديلى ميل " البريطانية.

وقالت أستاذة التغذية : "إن بذور البطيخ هي مصدر طبيعي للمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والفولات والأحماض الدهنية الأساسية والحديد والزنك".

وأضافت: "هذه العناصر الغذائية المختلفة، مثل المنجنيز، تساعد على أداء وظائف المخ والجهاز العصبي بشكل سليم، بينما يساعد الفوسفور في تكوين العظام بشكل صحي ويحسن عملية الهضم".

وأشارت إلى أن البذور السوداء للبطيخ هي بذور كاملة وناضجة وهي صحية للأكل، ولكن لها نكهة قليلة، كما أن مضغها أصعب بكثير من البذور البيضاء فى " قرع العسل".

وتابعت أستاذة التغذية قائلة : "على الرغم من أن كليهما آمن للأكل، إلا أن معظم الناس يبصقون البذور السوداء لأنها صعبة المضغ ، موضحة أن كل من بذور البطيخ الأبيض والأسود تحتوى على الألياف، توفر المزيد من الفوائد الغذائية".

وأوضحت ، أنه عند تحميصها، تشبه بذور البطيخ بذور اليقطين " قرع العسل" وتعتبر وجبة خفيفة صحية، مشيرة إلى أن المغنيسيوم الموجود في البذور يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة ووظيفة الأعصاب والحفاظ على ضغط الدم المستقر، كما توفر البذور أيضًا أحماضًا دهنية تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.