شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 5 وجبات خفيفة هتنظم مستوياته في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مريضًا بالسكري، فيجب عليك اختيار وجباتك الخفيفة بحكمة، يجب أن يتضمن النظام الغذائي لمرضى السكري الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستوياته، يمكن أن يؤدي الاختيار السيئ للوجبات الخفيفة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذلك، من الضروري اختيار وجبات خفيفة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض ، إليك بعض الوجبات الخفيفة المناسبة لمرض السكري والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالامتلاء، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





النظام الغذائي لمرض السكري: وجبات خفيفة صحية يمكن أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي 1. بيضة مسلوقة

البيض أفضل مصدر للبروتين، فهو وجبة خفيفة مناسبة للجميع، إنه صديق لفقدان الوزن ويمكن أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي لمرض السكري، ويمكن أيضًا تناول البيض المسلوق في وجبة الإفطار.





2. اللوز

اللوز مصدر جيد لفيتامين E والمواد المغذية الأساسية الأخرى، يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك، فإن إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي لا يساعد فقط في الحفاظ على نسبة السكر في الدم الصحية، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.





3. الحمص

يعتبر الحمص وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكر، حصة واحدة من الحمص مليئة بالألياف.





4. الفشارالفشار هو وجبة خفيفة سريعة ولذيذة، كما أنها تعتبر وجبة خفيفة مناسبة لإنقاص الوزن لأنها غنية بالألياف مع سعرات حرارية محدودة.





5. ألواح البروتين محلية الصنعالبروتين هو بناء جسم الإنسان، يجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، يمكنك تحضير ألواح البروتين في المنزل بأفضل المكونات، سيساعد ذلك أيضًا في إنقاص الوزن ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.