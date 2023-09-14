شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تورم أسفل العينين منها السهر والنظر الكثير للموبايل.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التورم أو الانتفاخ تحت العين من المشاكل التجميلية الشائعة، فعادة لا تحتاج إلى علاج، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون التورم تحت عينيك أيضًا علامة على وجود حالة صحية بسيطة أو أكثر خطورة.قد تكون تلك "الانتفاخات" الموجودة تحت عينيك موجودة في عائلتك أي بسبب عوامل وراثية، وأيضا عوامل مثل الشيخوخة مما تسبب ضعف الأنسجة حول العينين، وهذا يؤدي إلى انتقال الدهون إلى الجفون السفلية، مما يجعلها تبدو منتفخة.

وأوضحت الدكتورة نضار حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد ناصر، أن هناك أسباب عديدة قد تسبب انتفاخ ما تحت العين، وعلاج المشكلة الأساسية يمكن أن يساعد في تحسين منطقة عينيك.

وأشارت في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن من أشهر أسباب انتفاخ ما تحت العين ما يلى:

- اختزان واحتباس السوائل في النسج العينية والمنطقة المحيطة بالعين.

- زيادة نسبة الشحوم في المنطقة المحيطة بالعين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- العامل الوراثي.

- إصابة الشخص بالعطس وسيلان العين.

- إرهاق العين بالسهر كالجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات متواصلة.

وأوضحت أنه يمكن علاج الانتفاخ تحت العين بالطرق التالية:

- الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة في تلك الفترة.

- الإكثار من شرب السوائل بمعدل لترين يوميا.

- ضع على عينيك شرائح خيار مثلجة لبضعة دقائق.

- ضع على عينيك أكياس شاي باردة لبضعة دقائق.

- ضع على عينيك قطعة قطنية مبللة بماء مثلج.

- ضع على عينيك كمادة قماشية مبللة بماء الثلج.

- لا تفرك عينيك.

- لا تضعي أية مواد تجميلية خلال تلك الفترة.

- النوم الكافي وتجنب السهر والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة.