شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل رجيم.. قائمة أطعمة صحية تشبعك وتحافظ على تركيزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الطعام اللي يشبعك، هايخسسك"، قاعدة يجب أن تضعها أمام عينيك طوال حياتك، فلا يجب أن تترك خيارات طعامك للتجربة، دون أن تحدد أهدافك.الطعام الذى يمنع شعورك بالجوع لفترة طويلة، هو الطعام الذى تقام عليه أنظمة غذائية كاملة، تقلل من الشعور بالجوع مرارا وتكرارا على مدار اليوم، ويجعلك تقلل من كميات الطعام خلال اليوم، وهو ما يجعلك في النهاية، أكثر صحة، ورشاقة، دون حرمان أو شعور بالجوع.

الدكتورة صفاء توفيق، استشارى التغذية بمعهد التغذية، أوضحت أن الطعام المشبع هو الخيار الأفضل لأى نظام غذائى، يحافظ من خلاله الإنسان على مستوى السكر في الدم، ويحافظ على تركيزه، ويساعده على الشعور بالشبع لفترة جيدة بين كل وجبة وأخرى، ما يضمن نظاما غذائيا صحيا ومثاليا، يعزز تقليل الوزن، وفرص الحصول على قوام ومظهر صحى.

وقدمت دكتورة صفاء مجموعة من أبرز الأطعمة والفاكهة والخضراوات، التي تكبح الجوع :

الخضراوات التي تمنع الشعور بالجوع:

مثل البروكلى الأخضر الغنى بالألياف الذى يمنع الشعور بالجوع لفترات طويلة، فضلا عن الفجل الأحمر، وكذلك السبانخ، والبطاطا.

الفواكه التي تمنع الشعور الجوع :

البرتقال أنواع الفاكهة المشبعة، فضلا عن التين، والكمثرى، والموز والبرقوق أيضا يساعد على السيطرة على الجوع





الحبوب والبقوليات التي تمنع الشعور الجوع :

من أبرز أنواع الحبوب التي تمنع شعورك بالجوع، الفريك بأنواعه، الشوفان بأنواعه خصوصا الحبة الكاملة، فضلا عن الفاصوليا والعدس، وكذلك تعتبر اللوبيا والعدس بنوعية الأصفر والأسود من أفضل البقوليات التي تمنع الشعور بالجوع