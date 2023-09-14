شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الأطفال بالديدان الخيطية تعرضهم لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر بعض العدوى الفيروسية بين الأطفال خاصة عقب عودتهم الى المدارس نتيجة الازدحام الشديد فيما بينهم أثناء اليوم الدراسى وتعرضهم لمضاعفات صحية ، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة اكسبريس express البريطانية .

أشارت الدكتورة كارين بيكر خبيرة المناعة بالمملكة المتحدة إلى "الفيروسات الشائعة" التي تنتشر بعد عودة الأطفال إلى المدرسة، بما في ذلك الإصابة بـ" الديدان الخيطية" وأنها ديدان صغيرة في البراز تشبه الخيوط البيضاء،أو الإصابة بـ "جدرى الماء" ، وهما من أكثر أنواع العدوى شيوعا عند الأطفال .

وقالت خبيرة المناعة أن هذه الفيروسات تنتشر بسهولة بين الأطفال على مسافة قريبة، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل أيضا داخل الأسر ، لذلك يجب أدراك الإباء بمعرفة أعراض هذه العدوى الفيروسية لتوخى الحذر.

ومن جانبها أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ، الى أن الديدان الخيطية تخرج ليلا أثناء النوم عند الأطفال ، بالإضافة أيضا الى الشعور بالحكة الشديدة حول الأعضاء التناسلية، خاصة في الليل.

مضاعفات تسببها الديدان الخيطية :

فقدان الوزن

تهيج الجلد حول فتحة الشرج

تبليل السرير.

الوقاية من الإصابة بالديدان الخيطية :

.تشجيع الشباب على غسل أيديهم بالماء والصابون بعد الذهاب إلى المرحاض وقبل تناول الطعام.

. الابتعاد عن عادات سيئة مثل مص الإبهام أو قضم الأظافر".

. ارتداء الملابس الداخلية عند النوم والاغتسال كل صباح، مع توفير مناشف منفصلة لكل فرد من أفراد الأسرة.

يتوفر دواء في الصيدليات لعلاج الدودة الخيطية، ويجب علاج جميع أفراد الأسرة، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.