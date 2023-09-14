شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة جلدية تحذر من الإسراف فى استخدام غسول الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغسول، هو الخيار الأفضل لغسيل الوجه وتنظيفه من الشوائب والأتربة بل ومن الدهون أيضا، فهناك العديد من الخيارات التي تلجأ لها السيدات في تنظيف وجوههن، منها الصابون الجليسيرن، وصابون زيت الزيتون، وصابون الفحم، والصابون العادى، وآخريات يفضلن الغسول.

أوضحت الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الجلدية القصر العينى، أن بعض السيدات تسرف في استخدام غسول الوجه، وهو ما يجعل استخدامه ضررا لا منفعه، ويحول كل فوائده في تنظيف الوجه العميق، وتنظيف المسام من شوائب الماكياج والأتربة، كلها تتحول إلى مضار تدريجيا.

وتوضح الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الأمراض الجلدية بقصر العينى، بإن الغسول لا يجب أن تتعدى مرات استخدامه خلال اليوم "مرتين"، لأكثر ولا أقل من ذلك، ويفضل أن تكون مرة بعد الظهيرة، والأخرى ليلا، وذلك للاستفادة القصوى من فوائده في تنظيف البشرة العميق، ويجب أن يكو الغسول مناسبا لنوعية البشرة، سواء جافة أو دهنية أو مختلطة.

أضرار الغسول

ومن مضار استخدام الغسول بشكل فيه مبالغة، أنه يعزز التهابات الوجه، ويرفع فرص الإصابة بالحبوب والبثور، فضلا عن أنه قد يسبب جفافا مؤقتا في البشرة مما يسبب تشققها وقلة ترطيبها، إضافة إلى أن الإسراف في غسيل الوجه به قد يقلل من إفراز الدهون الصحية بالوجه، ويزيد من فرص الإصابة بقشور الوجه، وعدم توحيد لون وحالة البشرة الصحية خاصة للبشرات الجافة والمختلطة، لذا يجب الاهتمام بتقنين مرات استخدام الغسول ويفضل أن يحدد الطبيب المختص، نوع بشرتك، ونوعية الغسول المناسب لها، وكذا عدد مرات استخدامه خلال اليوم الواحد، وموانع الاستخدام أيضا إن وجدت.