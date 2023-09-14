شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سحرية للقضاء على دهون البطن "الكرش".. كيف يمكنك خسارة الوزن بسهولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسارة الوزن ليست أمرا سهلا كما يعتقد البعض، فإرادة الإنسان ورغبته فى التحسن هى ما تجعل من الأمر سهلا، فالدهون عنيدة خاصة إذا كانت موضعية، أى فى أماكن بعينها من الجسم، وخاصة دهون البطن.

أوضح تقرير منشور فى موقع Centers for disease control and prevention أن دهون البطن ومحيط الخصر من الدهون العنيدة التى ترتبط بشكل كبير مع رفع فرص الإصابة بمشكلات صحية في القلب، فضلا الإصابة بالسكر وأمراض السكتة وغيرها.



خطوات للتخسيس وخسارة الوزن خطوات للتخسيس وخسارة الوزن ويقدم التقرير خطوات صحية واضحة، لمن يريد أن يتخلص من تلك الدهون العنيدة، المتكونة حول البطن وتنذر بمشكلات صحية، منها :

التزم بالخيارات المشبعة فى نظامك الغذائى اليومى بشكل عام، فالألياف والبروتين اعتمد عليها بدلا. من السكريات والمقبلات على سبيل المثال

المشي ١٥٠ دقيقة يوميا، أوالجري لمدة ساعة أو أكثر يوميا دون تهاون

مارس مرتين فى الأسبوع لعبة قوية، مثل رفع الأثقال مثلا

قم بطهى أطعمتك بنفسك لتشعر بالشبع سريعا، وتتناول كميات محدودة

اهتم بألا تترك نفسك جائعا لفترة طويلة، حتى لا تصبح نهما

تناول طعاما صحيا وتوقف تماما عن تناول الطعام السريع

تخلص من اضطرابات النوم، وأهتم بتثبيت ٨ ساعات يوميا خلال الليل للنوم كى لا تشعر بالجوع

تناول الكثير من البروتين والقليل من السكريات والكربوهيدرات

اشرب المياه بكميات لا حصر لها

ابتعد تماما عن العصائر الجاهزة

كل الطعام الغنى بالألياف مفيد ومشبع كالفاصوليا

الحركة الدائمة تحفظ لك خسارة اسرع الدهون البطن

تناول الخضروات بكافة أنواعها، اعتمدها فى يومك ووجباتك كلها ، الخضروات الورقية وغيرها

التحكم فى النشويا ت، وتقليل نسبتها اليومية يساعد على التخلص من دهون البطن