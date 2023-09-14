شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مفيد للنظر.. ربع احتياجات الإنسان الغذائية اليومية فى طبق شوربة الجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنظمة الغذائية الصحية تعتمد بشكل كبير على الحساء أو "الشوربة" بأنواعها، وحساء الجزر من الخيارات الفريدة من نوعها، وغير الشهيرة على الرغم من فوائدها وفقا لموقع eating well.

فوائد شوربة الجزر

فالجزر من الخيارات الصحية التي لا مثيل لها يحتوى على كم هائل من الألياف، حوالى ربع احتياجات الإنسان اليومية من طبق شوربة الجزر الواحد، فضلا عن غناه بمضادات الأكسدة الصحية التي تضمن النشاط والنضارة، وتقى من الأمرض وتعزز دفاعات الجسم والمناعة، كما يحتوى على العديد من الفيتامينات، منها فيتامين أ وفيتامين ج .

ولا شك أن الجزر مفيد للعينين، وسلامتهما، ويقلل من الالتهابات العامة في الجسم، ويساعد على تعزيز صحة جلد الإنسان، ووجد أن الجزر مفيد لصحة القلب ويعزز من وقايته من الأمراض، وكذلك يعزز من صحة الماغ ووقايتها من الأمراض.

وشوربة الجزر تعطى شعورا بالشبع لمدة طويلة، لذا هي خيار صحى ومفيد، وإيضا يمكن تضمينها في الأنظمة الخاصة بفقدان الوزن.

طريقة شوربة الجزر

ولإعداد شوربة الجزر، أضيفى القليل من قطع البصل والكرفس إلى ملعقتين من زيت الزيتون على النار، ثم أضيفى الجزر المبشور والملح والفلفل، وبعدها أضيفى كوبين من مرق الدجاج الشهى، و2 كوب من المياه لتخفيف حدة المرق، ويمكن إضافة القليل من الزعتر لإضافة النكهة والفائدة، ويمكن خفقها أو تناولها كما هي بعد الغليان.