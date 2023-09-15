شكرا لقرائتكم خبر عن تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من ارتفاع مستويات السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروب القهوة من المشروبات المحببة لدى معظم الأفراد فى كافة الأوقات صباحا ومساء، ومن المعروف أن القهوة لها مجموعة من الفوائد الصحية، إلا أن الإفراط فى تناولها يعرضك لمخاطر صحية، وتطهر الخطورة عند شربها على معدة فارغة، ويوضح التقرير التالى ذلك .بحسب ما نشرته صحيفة اكسبريس express البريطانية .

أوضح التقرير أن تناول الشخص مشروب القهوة فى الصباح بدون تناول أى طعام، يعرضه إلى ارتفاع معدلات السكر فى الدم ، مما يؤدى لعواقب صحية

وأشار التقرير: عند الاستيقاظ يطلق الجسم "جرعة كبيرة" من هرمون التوتر الكورتيزول ليجعلك مستعدًا لليوم.وإذا أضفت القهوة إلى هذا المزيج عندما يكون الكورتيزول لديك مرتفعا، يزيد هذا من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضح الدكتور مايكل موسلي استشارى السكر بالمملكة المتحدة ،أن الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمر بالغ الأهمية خصوصا أن ملايين البريطانيين يعانون من ارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم.

وينصح استشارى السكر بالمملكة المتحدة بالمشي السريع صباحا بعد فترة وجيزة من تناول الطعام كوسيلة جيدة لخفض مستويات السكر في الدم - وذلك لأن العضلات تستهلك بعض السكر الفائض.

وتابع :" تأثير القهوة السوداء بدون حليب أو سكر لها نفس التأثير على مستويات السكر فى الدم ".