شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري: الجلطات تصيب الأشخاص بين عمر 30 و40 عامًا في المملكة بسبب التدخين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ متابعات
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. محمد المحمدي، من خطورة التدخين على الصحة والحياة.
وأضاف المحمدي لقناة “الإخبارية”، أنه نظرًا لأسلوب الحياة غير الصحي والتدخين، فإن الجلطات القلبية في المملكة تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص في المملكة.
وأضاف أن الجلطات تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عامًا في المملكة على خلاف الدول الأخرى.