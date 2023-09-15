شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن علامات مقلقة على جهة القلب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في كثير من الأحيان لا يدرك الناس أنهم مصابون بنوبة قلبية، إما لأنهم لا يعرفون العلامات المبكرة، أو لأنهم لا يعتبرونها خطيرة بما يكفي لإزعاج جهات الإسعاف.