شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري يوضح الأسباب الموجبة لفحص وظائف الكليتين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات
أوضح أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، د. سعد الشهيب العوامل التي توجب إجراء فحص وظائف الكليتين.
وأشار خلال تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن هذه العوامل تشمل:
1 – إذا كان هناك ارتفاع مفاجئ للضغط قبل سن الأربعين.
2 – إذا أصبح التحكم بالضغط صعب جدا وصار يحتاج نوعين من الدواء او اكثر للتحكم به.
3 – عند وجود جلطات بالدماغ.
ولفت الشهيب إلى أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يزورون الطوارئ بسبب ارتفاع الضغط يعانون من خلل في الكليتين.